Friedensangebot: Jetzt rudert Prinz Harry zurück

Prinz Harry sorgt mit einem Interview für neue Spekulationen über den Streit mit seinem Bruder William. Eine Aussage klang wie ein Seitenhieb gegen den Thronfolger. Jetzt schaltet sich Harrys Sprecher ein.

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Eigentlich wollte Prinz Harry über Versöhnung sprechen. Doch mit einem Satz löste der 42-Jährige neue Diskussionen über das ohnehin angespannte Verhältnis zur britischen Königsfamilie aus. Im Interview mit dem Magazin "GQ" sagte er: "Manche wollen nicht, dass es klappt. Ich will, dass es klappt." Viele sahen darin eine Anspielung auf seinen Bruder William.

Harrys Sprecher dementiert Seitenhieb

Die Spekulationen ließen nicht lange auf sich warten. Schließlich gelten Harry und William seit Jahren als zerstritten. Doch Harrys Sprecher stellte klar, dass die Worte nicht als Angriff auf den Prinzen von Wales gemeint gewesen seien.

"Es war absolut nicht als Seitenhieb gegen seinen Bruder oder ein anderes Familienmitglied gedacht", erklärte der Sprecher. Die Aussage sei in einem allgemeinen Zusammenhang gefallen und habe sich nicht auf Harrys Familie bezogen.

Brüder sprechen seit Jahren nicht miteinander

Die Beziehung der Brüder ist seit Harrys Rückzug aus dem engeren Kreis der Royals im Jahr 2020 schwer belastet. © Getty Images

Dass die Aussage sofort mit William in Verbindung gebracht wurde, kommt nicht von ungefähr. Die Beziehung der Brüder ist seit Harrys Rückzug aus dem engeren Kreis der Royals im Jahr 2020 schwer belastet. Gemeinsam mit seiner Frau Meghan verließ er Großbritannien. Später erhob das Paar in einem viel beachteten Interview mit Oprah Winfrey schwere Vorwürfe gegen das Königshaus.

Zusätzlich verschärft wurde der Konflikt durch Harrys Memoiren "Spare". Darin schilderte er einen heftigen Streit mit William, bei dem ihn sein Bruder zu Boden gestoßen haben soll. Nach bisherigen Berichten haben die beiden seit rund vier Jahren nicht mehr miteinander gesprochen.

Harry wünscht sich Frieden mit seiner Familie

Im "GQ"-Interview betonte Harry, wie wichtig ihm eine Aussöhnung sei. Angesichts der vielen Krisen in der Welt gebe es bereits genug Drama – familiäre Konflikte müsse man nicht zusätzlich weiterführen. Auch die schwierigen Beziehungen zu seinem Vater, König Charles III., und William würden ihn beschäftigen.

Zum Gesundheitszustand seines Vaters sagte Harry, Charles gehe es besser. Der König empfing währenddessen gemeinsam mit Königin Camilla, William und Prinzessin Kate den Sultan von Oman auf Schloss Windsor.

Ob Harrys Versöhnungswunsch tatsächlich zu einer Annäherung innerhalb der Familie führt, bleibt offen. Seine jüngste Aussage hat jedenfalls erneut gezeigt, wie schnell jedes Wort des Herzogs von Sussex zum Thema im Royal-Streit wird.