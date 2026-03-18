Musical von Leonard Bernstein "Wonderful Town" feiert Premiere am Musiktheater

Mit "Wonderful Town" ist nicht Linz sondern New York gemeint.

Linz. Das musikalische Multitalent Leonard Bernstein (West Side Story, On The Town) entwickelte 1953 mit seinem Team innerhalb weniger Wochen die Musical-Hommage Wonderful Town ans vibrierende New York und landete mit der Kombination von überdrehter Komödie, jazzig-fetzigem Score und mitreißenden Tanzeinlagen einen Volltreffer. Schon drei Jahre später kam Wonderful Town an die Wiener Volksoper und war damit eines der ersten Musicals überhaupt, die im deutschsprachigen Raum gespielt wurden. Am Samstag, 21. März, feiert der Klassiker am Linzer Musiktheater in der Inszenierung von Felix Seiler Premiere. Zwei Schwestern aus Ohio nehmen mit ins turbulente New York der 1930er. Während Eileen als Schauspielerin umschwärmt wird, kämpft Ruth um Anerkennung als Autorin. In den Hauptrollen: Sarah Schütz (Ruth Sherwood) und Patrizia Unger (Eileen Sherwood). Nach vielen Turbulenzen wartet auf beide natürlich ein Happyend - wenn auch eins mit Überraschungen. Es gibt noch Tickets für den Premierenabend. Beginn ist um 19.30 Uhr.