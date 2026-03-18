Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Wonderful Town entführt in die 1930er-Jahre
© Musiktheater Linz

In Linz

Musical von Leonard Bernstein "Wonderful Town" feiert Premiere am Musiktheater

18.03.26, 10:32 | Aktualisiert: 18.03.26, 11:49
Teilen

Mit "Wonderful Town" ist nicht Linz sondern New York gemeint. 

Linz. Das musikalische Multitalent Leonard Bernstein (West Side Story, On The Town) entwickelte 1953 mit seinem Team innerhalb weniger Wochen die Musical-Hommage Wonderful Town ans vibrierende New York und landete mit der Kombination von überdrehter Komödie, jazzig-fetzigem Score und mitreißenden Tanzeinlagen einen Volltreffer. Schon drei Jahre später kam Wonderful Town an die Wiener Volksoper und war damit eines der ersten Musicals überhaupt, die im deutschsprachigen Raum gespielt wurden. Am Samstag, 21. März, feiert der Klassiker am Linzer Musiktheater in der Inszenierung von Felix Seiler Premiere. Zwei Schwestern aus Ohio nehmen mit ins turbulente New York der 1930er. Während Eileen als Schauspielerin umschwärmt wird, kämpft Ruth um Anerkennung als Autorin. In den Hauptrollen: Sarah Schütz (Ruth Sherwood) und Patrizia Unger (Eileen Sherwood). Nach vielen Turbulenzen wartet auf beide natürlich ein Happyend - wenn auch eins mit Überraschungen. Es gibt noch Tickets für den Premierenabend. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen