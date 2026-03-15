Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
dusek
© gepa

Im Montafon

ÖSV-Star gewinnt sensationell Heimweltcup

15.03.26, 13:03
Teilen

Mit einem furiosen Schlussmanöver setzte sich Olympia-Bronzemedaillengewinner Jakob Dusek (29) beim Heimweltcup der Snowboarder im Montafon durch. Doppel-Olympiasieger Alessandro Hämmerle belegte nach dem Sieg im kleinen Finale Rang fünf 

Je später die Saison, desto besser in Fahrt kommt Dusek! Der 29-jährige Niederösterreicher lag im Finish des Finales auf Rang vier, überholte aber noch alle Konkurrenten und feierte seinen insgesamt sechsten Weltcupsieg. Dusek gewann übrigens vom Achtelfinale weg alle vier Läufe.

"Es war unglaublich, ich bin so happy, dass es aufgegangen ist", bezog sich ein jubelnder Dusek auf sein spektakuläres Überholmanöver. "Ich war im großen Finale ein bisserl hinten nach, hab dann den Schwung in die letzte Kurve so gut gekriegt ... einfach geil." Er habe es geschafft, dass er, auch bei den Läufen davor, den Speed im unteren Teil beibehalten hat. Dusek gewann vor dem Deutschen Leon Ulbricht und dem Franzosen Aidan Chollet.

Perfekte WM-Generalprobe für Dusek

Auf dieser Strecke finden im kommenden Jahr die Weltmeisterschaften statt, für Dusek war es eine perfekte WM-Generalprobe. "Jetzt weiß ich, wie sich der Izzy (Hämmerle, Anm.) fühlt, wenn er daheim gewinnt. Nächstes Jahr ist die WM da, auf das freue ich mich."

Der Sieg bei den Frauen ging an die Schweizerin Sina Siegenthaler vor Olympiasiegerin Josie Baff aus Australien und die Britin Charlotte Bankes. Letztere übernahm die Weltcupführung. Pia Zerkhold wurde als einzige qualifizierte Österreicherin Zwölfte.

Olympiasieger Hämmerle Sieger des kleinen Finales

Für den Doppel-Olympiasieger reichte es am Sonntag "nur" zum Sieg im kleinen Finale: Hämmerle setzte sich im Achtelfinale erst im Fotofinish hauchdünn durch, weil er sich siegessicher etwas zu früh aufgerichtet hatte. Mit Rang zwei im Viertelfinale kam er sicher ins Semifinale, in dem er allerdings vom Start weg im Hintertreffen war. Damit reichte es für den Vorarlberger, der auf seiner Heimstrecke schon fünf Mal gewonnen hatte, wie im Vorjahr nur für das kleine Finale. Seine theoretische Chance auf den Weltcup-Gesamtsieg ist damit dahin. Für David Pickl und Lukas Pachner kam im Achtelfinale das

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen