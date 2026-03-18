Rapid vereinfacht Kartenkauf: Fans und Klub sollen profitieren

SK Rapid und CTS Eventim vereinbaren eine langfristige Ticketing-Partnerschaft. Damit stellt der österreichische Rekordmeister die Weichen für die Zukunft und setzt beim Ticketverkauf vermehrt auf Digitalität. Für Fans soll der Stadionbesuch dadurch einfacher und bequemer werden.

Ab der Saison 2026/27 setzt Rapid auf eine langfristige Partnerschaft mit dem Ticketing-Riesen CTS Eventim. Eintrittskarten werden künftig über den neuen SK Rapid Online-Ticketshop angeboten, der einen schnellen, stabilen Kauf ermöglichen soll. Zusätzlich werden Tickets auch über die Plattform oeticket.com mit entsprechend großer Reichweite vertrieben.

Die Lösung bringt spürbare Verbesserungen mit sich: Der Kauf wird übersichtlicher, die Nutzung flexibler. Tickets können digital einfacher verwaltet und - innerhalb der Klubregeln - weitergegeben werden.

Die Kooperation soll Klub und Fans gleichermaßen zahlreiche Vorteile bieten: Durch offene Schnittstellen können bestehende Rapid-Services problemlos integriert werden, um noch direkter mit Fans zu kommunizieren. Hinzu kommen mehr Flexibilität und eine optimierte User Experience auf allen Endgeräten.

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"Mit der Partnerschaft mit CTS Eventim gehen wir einen entscheidenden Schritt in Richtung Zukunft. Die Zusammenarbeit mit einem so renommierten Ticketanbieter ermöglicht es uns, das Fan-Erlebnis auf ein neues Level zu heben. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam noch mehr Menschen für unser Team begeistern können. CTS EVENTIM bietet uns nicht nur eine ausgezeichnete Ticketing-Lösung, sondern auch wertvolle Unterstützung im Bereich zusätzlicher digitaler Services", unterstreicht Daniela Bauer, Geschäftsführerin Wirtschaft des SK Rapid.

"Als führender Digitalisierungspartner des Profisports freuen wir uns sehr, mit dem SK Rapid ein echtes Powerhouse aus dem österreichischen Fußball als Partner gewonnen zu haben. Gemeinsam werden wir mithilfe unserer EVENTIM.Tixx-Technologie die Customer Journey auf ein neues Niveau heben – mit dem Ziel, möglichst viele Synergien zu schaffen und den Fans ein nahtloses, modernes Erlebnis zu bieten", betont Jens Brämer, Managing Director Eventim Sports.

"Rapid ist einfach eine Legende und daher hat diese Kooperation natürlich eine ganz besondere Dimension. Mit unseren digitalen Lösungen werden wir alles dazu beitragen, um die gesamte Fan Journey nicht nur einfach zu gestalten, sondern sie für die Besucherinnen und Besucher zu ihrem persönlichen Erlebnis zu machen. Ab heute gilt somit auch für uns: Gemeinsam mit Rapid kämpfen und siegen!", so Christoph Klingler, CEO von eventim Austria.