WSG Tirol schlägt LASK 3:1 und ist Tabellenführer!

Zweiter Sieg

WSG Tirol schlägt LASK 3:1 und ist Tabellenführer!

10.08.25, 19:09
Teilen

Die WSG Tirol hat mit einem 3:1-Heimsieg gegen den LASK die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen. Kapitän Valentino Müller traf doppelt für die Tiroler, die mit zwei Siegen perfekt in die Saison gestartet sind. Der LASK bleibt ohne Punkte.

Vor 2.350 Zuschauern in Innsbruck setzte sich die WSG Tirol verdient gegen den LASK durch. Die Mannschaft von Trainer Philipp Semlic baute durch Moritz Wels (13.) und einen Foulelfmeter von Valentino Müller (25.) eine frühe Führung aus.

Elfmeter-Drama

Müller verschoss in der 37. Minute einen zweiten Strafstoß, nachdem der VAR eingegriffen hatte. George Bello brachte den LASK nach dem Seitenwechsel mit einem sehenswerten Schuss zurück ins Spiel (50.).

Spät entschieden

Kapitän Müller sorgte in der 85. Minute mit seinem vierten Saisontor für die endgültige Entscheidung. Für die WSG war es der erste Sieg gegen den LASK seit fast drei Jahren.

Am Dienstag bestreiten die Tiroler ein Testspiel gegen Real Madrid (19:00 Uhr, live auf Sky und ORF Sport+). Am Samstag folgt das Bundesliga-Auswärtsspiel beim GAK (17:00 Uhr). Der LASK empfängt am Sonntag die Wiener Austria (17:00 Uhr).

