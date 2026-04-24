SKN St. Pölten bei Austria-Frauen unter Mega-Druck

In der Frauen-Bundesliga steht am Sonntag (12:45 Uhr/live ORF Sport +) das Spiel der Spiele an. Tabellenführer Austria Wien empfängt Titelverteidiger SKN St. Pölten zum Auftakt der Meistergruppe. Für die Wölfinnen ist es die allerletzte Chance, das Blatt im Titelrennen noch zu wenden.

Die Ausgangslage vor dem Schlager ist so brisant wie selten zuvor: Die Austria-Frauen thronen mit 52 Punkten an der Tabellenspitze, sechs Zähler vor Serienmeister St. Pölten (46 Punkte). Sollten die Violetten am Sonntag gewinnen, würde der Vorsprung auf neun Punkte anwachsen – bei nur noch fünf ausstehenden Runden ein kaum einholbares Polster. „Wir müssen dieses Spiel wie ein Finale angehen“, forderte SKN-Coach Laurent Fassotte unmissverständlich. Er weiß: Bei einem Punktverlust wird die erfolgreiche Titelverteidigung „nahezu unmöglich“.

Austria träumt vom historischen Double

Während St. Pölten den Leistungsturbo zünden muss, strotzt die Wiener Austria vor Selbstvertrauen. Die Mannschaft von Stefan Kenesei hat in dieser Saison beide direkten Duelle (1:0 und 2:1) für sich entschieden. Die Konstanz spricht für Violett, die nicht nur ihren ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte anvisieren, sondern im Cup-Finale gegen Red Bull Salzburg (14. Mai) auch das Double perfekt machen können. „In den entscheidenden Spielen waren wir immer da“, betonte Kenesei die Nervenstärke seiner Elf.

Kampf um Platz drei: Sturm gegen Salzburg

Abseits des Titel-Zweikampfs geht es auch um den dritten Champions-League-Platz. Hier empfängt der FC Red Bull Salzburg (der im Sommer 2024 aus dem FC Bergheim hervorging) am Samstag den direkten Konkurrenten Sturm Graz. Die Grazerinnen liegen aktuell sechs Punkte vor den Salzburgerinnen und wollen Platz drei zementieren. Für Salzburg-Kapitänin Lucia Orkić ist allein das Erreichen der Meistergruppe in der Premierensaison unter neuem Namen bereits ein großer Erfolg, doch das Ziel bleibt die Etablierung in der Spitze.