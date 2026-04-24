Potapova stürmt in Madrid in die 3. Runde

Kurioser kann ein Turnierverlauf kaum sein: Eigentlich war Anastasia Potapova in Madrid bereits ausgeschieden. Doch als Lucky Loser nutzt die Wahl-Österreicherin ihre zweite Chance eiskalt und steht nun souverän in der dritten Runde des WTA-1000-Events.

Anastasia Potapova sorgt beim hochdotierten WTA-1000-Turnier in Madrid für eine faustdicke Überraschung. Die Linz-Finalistin, die seit Beginn der Saison 2026 offiziell für Österreich startet, steht in der Runde der letzten 32 – und das, obwohl sie in der Qualifikation bereits gegen Sinja Kraus verloren hatte.

Glatte Angelegenheit gegen Zhang Shuai

Am Freitag ließ die 25-jährige „Neo-Österreicherin“ keinen Zweifel an ihrer Form aufkommen. In nur 63 Minuten fegte sie die Chinesin Zhang Shuai mit 6:3 und 6:1 vom Platz. Potapova profitierte dabei von einer glücklichen Fügung: Durch die kurzfristige Absage einer gesetzten Spielerin rutschte sie nicht nur ins Hauptfeld, sondern erbte auch deren Freilos für die erste Runde. Damit stand sie ohne einen einzigen Ballwechsel bereits in Runde zwei.

Warten auf die nächste Gegnerin

Für Potapova ist es der nächste Meilenstein in ihrer noch jungen Karriere unter rot-weiß-roter Flagge. Als neue Nummer eins des ÖTV bringt sie frischen Wind in das österreichische Damentennis. In der dritten Runde wartet nun eine echte Herausforderung: Sie trifft entweder auf die ehemalige French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko (Lettland/Nr. 21) oder die Schweizer Qualifikantin Simona Waltert.