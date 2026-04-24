Titelrennen kippt: KI sieht jetzt Salzburg im Vorteil

Sturm führt knapp – doch Datenmodell zeigt klare Gründe für möglichen Umschwung

Im Meisterkampf der Österreichische Bundesliga deutet eine neue KI-Analyse auf eine mögliche Wende hin. Zwar liegt SK Sturm Graz nach 28 Runden mit 29 Punkten noch knapp voran, doch RB Salzburg ist mit 28 Zählern direkt dran – und laut Datenmodell sogar leicht im Vorteil.

So funktioniert die KI-Prognose

Die Prognose basiert auf mehr als 10.000 Simulationen, in denen Faktoren wie Form, erwartete Tore (xG), Kaderqualität, Heimvorteil und Ausfälle miteinander kombiniert wurden. Für jedes verbleibende Spiel wird eine Torwahrscheinlichkeit berechnet, aus der sich mögliche Tabellenverläufe ergeben. Das Resultat: Sturm kommt auf rund 38 Prozent Titelchance, Salzburg auf 34 Prozent – ein minimaler Abstand, der statistisch kaum ins Gewicht fällt.

Warum die Daten für Salzburg sprechen

Dass das Modell Salzburg so hoch bewertet, liegt vor allem an den strukturellen Vorteilen. Mit einem Kaderwert von rund 125,7 Millionen Euro verfügen die Salzburger über deutlich mehr Qualität und Tiefe als Sturm, das bei etwa 43 Millionen liegt. Diese Differenz macht sich besonders im Saisonfinish bemerkbar, wenn Ausfälle oder Formschwankungen schwerer zu kompensieren sind. Während Salzburg nahezu aus dem Vollen schöpfen kann, kämpft Sturm aktuell mit Problemen in der Defensive.

Auch die Leistungsdaten sprechen leicht für die Bullen. Salzburg kommt im Schnitt auf etwa 1,74 erwartete Tore pro Spiel und erzeugt damit konstant hochwertige Chancen. Sturm liegt mit rund 1,65 xG zwar ebenfalls auf gutem Niveau, konnte diese Werte zuletzt aber nicht mehr in Siege ummünzen.

Sturm punktet, aber nicht konsequent

Die Serie von 21 ungeschlagenen Spielen wirkt auf den ersten Blick beeindruckend, relativiert sich jedoch durch die jüngste Ausbeute: In den letzten fünf Partien gelang nur ein Sieg, dazu kamen vier Unentschieden. Genau solche Punktverluste bewertet die KI als kritisch, weil sie im engen Titelrennen schnell entscheidend werden können.

Diese Spiele entscheiden den Titel

Zusätzliche Brisanz bringt der Spielplan. In den verbleibenden vier Runden kommt es noch zu direkten Duellen mit unmittelbarer Auswirkung auf die Tabelle, etwa wenn Sturm auf den LASK trifft oder Salzburg gegen SK Rapid Wien ran muss. Als möglicher Wendepunkt gilt vor allem ein direktes Duell zwischen Sturm und Salzburg. Ein Sieg der Bullen würde die Kräfteverhältnisse laut Modell klar verschieben.

Fazit: Vorteil Salzburg

Die KI-Prognose zeigt damit ein deutliches Bild: Sturm liegt noch vorne, doch die Daten sprechen für Salzburg. Mit stärkerem Kader, stabilerer Form und besseren Offensivwerten haben die Bullen im Saisonfinish die etwas besseren Karten – und könnten das Titelrennen tatsächlich noch drehen.