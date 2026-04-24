Anfield-Showdown: Glasners "Eagles" fordern Liverpool

Österreich-Export Oliver Glasner gastiert am Samstag mit seinen „Eagles“ an der Anfield Road. Während Liverpool um die Champions League kämpft, will der Oberösterreicher seine beeindruckende Serie gegen die Reds fortsetzen.

Der FC Liverpool empfängt am Samstag (16:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) Crystal Palace zum prestigeträchtigen Duell in Anfield. Für die Mannschaft von Arne Slot geht es um alles: Nach dem Last-Minute-Sieg im Merseyside-Derby durch Virgil van Dijk ist die Königsklasse zum Greifen nah. Doch die Gäste aus London reisen mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen an. Oliver Glasner hat Crystal Palace stabilisiert und blickt auf eine fabelhafte Bilanz gegen den amtierenden Meister zurück: Im Jahr 2025 blieb er in vier Duellen gegen Liverpool ungeschlagen und feierte dabei drei Siege.

Glasner rotiert vor Europa-Halbfinale

Für den Oberösterreicher Glasner ist die Partie der letzte Härtetest vor dem historischen Conference-League-Halbfinale gegen Schachtar Donezk am kommenden Donnerstag. Nach der Nullnummer gegen West Ham wird Glasner voraussichtlich wieder seine Top-Stars wie Jean-Philippe Mateta und Liverpool-Schreck Ismaila Sarr in die Startelf befördern. Sarr traf in den letzten vier Partien gegen die Reds jedes Mal. Verzichten muss Glasner allerdings weiterhin auf Schlüsselspieler wie Adam Wharton und Eddie Nketiah, was die Aufgabe beim Tabellenfünften nicht leichter macht.

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Torwart-Alarm an der Anfield Road

Besonders spannend wird es im Kasten der Gastgeber. Da Stammsieger Alisson Becker weiterhin verletzt ist und sich Ersatzmann Giorgi Mamardashvili im Derby am Knie verletzte, steht Liverpool vor einem Torwart-Dilemma. Der dritte Keeper Freddie Woodman steht vor seinem vollen Premier-League-Debüt – ausgerechnet gegen die brandgefährliche Offensive von Glasner. Sollte Liverpool patzen, könnte der Vorsprung auf Brighton schmelzen, während Crystal Palace im gesicherten Mittelfeld der Tabelle (Platz 13) befreit aufspielen kann.