Ex-Koch verrät die kuriosen Ronaldo-Geheimnisse

Mit 41 Jahren führt Cristiano Ronaldo Portugal zur WM 2026. Sein Ex-Koch Giorgio Barone verrät jetzt, mit welchen teils kuriosen Essgewohnheiten der Superstar seinen Körper in Form hält.

Cristiano Ronaldo scheint das Altern einfach gestoppt zu haben. Während andere Fußball-Legenden in seinem Alter längst die Pension genießen, führt der 41-Jährige Portugal als Kapitän in die Weltmeisterschaft 2026. Sein ehemaliger Privatkoch Giorgio Barone gab nun gegenüber "covers-com" seltene Einblicke in den Alltag des Superstars. Das Geheimnis hinter der scheinbar ewigen Fitness ist eine fast schon extreme Selbstdisziplin in der Küche, die Ronaldo konsequent durchzieht.

Radikaler Verzicht auf Milch

Ein besonders interessanter Punkt im Ernährungsplan ist das strikte Milch-Verbot. Laut Barone trinkt der Mensch als einziges Lebewesen die Milch anderer Tiere, was in der Natur so nicht vorgesehen sei. "Der Mensch ist das einzige Tier, das die Milch anderer Tiere trinkt. Kein anderes Tier trinkt nach drei Monaten noch Milch", erklärt der Koch gegenüber "covers-com". Neben Milch sind auch Zucker, Brot und Pasta für den Weltstar tabu. Kohlenhydrate bezieht CR7 ausschließlich aus Gemüse. Zum Frühstück gibt es Avocado, Eier und Kaffee, während mittags und abends meist Fisch- oder Fleisch-Filets mit einer Portion Gemüse auf den Tisch kommen.

Innereien als echtes Superfood

Was für viele vielleicht gewöhnungsbedürftig klingt, gehört für Ronaldo zum Erfolgskonzept: Innereien. Vor allem Leber und Herz stehen regelmäßig auf dem Plan. Barone bezeichnet diese als wahre "Superfoods", die besonders eisenreich seien. "Das sind Superfoods, sehr eisenreich und wichtig für die Ernährung. Cristiano mochte Leber. Ich liebe sie auch", so der Koch begeistert. Diese konsequente Routine zahlt sich aus: Ronaldos Körperfettanteil liegt aktuell bei nur sieben Prozent. Zum Vergleich: Üblich sind bei Profis in der englischen Premier League Werte zwischen acht und zwölf Prozent.

Erfolg durch tägliche Routine

Für den Portugiesen ist dieser Lebensstil längst zur Philosophie geworden. Auf Instagram folgen ihm mittlerweile 671 Millionen Menschen, denen er regelmäßig Einblicke in sein Training und Regeneration gibt. Zuletzt postete er dazu: "Langlebigkeit und Spitzenleistung passieren nicht zufällig. Sie entstehen durch tägliche, konsequente Regeneration. Es ist kein Geheimnis. Es ist eine Routine."