Ex-ÖFB-Teamchef Koller angelt nach Austria-Verteidiger

Ex-ÖFB-Teamchef plant Umbau – ablösefreier Transfer möglich

Beim FC Zürich laufen die Planungen für die neue Saison bereits auf Hochtouren – und mittendrin: Marcel Koller. Der künftige Trainer dürfte auch bei der Kadergestaltung ein Wörtchen mitreden – und hat dabei offenbar einen Spieler aus der Bundesliga im Blick.

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Wie „4-4-2.ch“ berichtet, beschäftigt sich der FCZ mit Philipp Wiesinger von der FK Austria Wien. Der 31-jährige Innenverteidiger steht nur noch bis Saisonende unter Vertrag und wäre damit ablösefrei zu haben.

Wiesinger bringt viel Erfahrung mit: 166 Bundesliga-Spiele und eine konstante Rolle im Austria-Kader. In der laufenden Saison stand er 26-mal in der Startelf.

Koller baut um

Mit Koller beginnt in Zürich im Sommer eine neue Ära. Nach einer durchwachsenen Saison – aktuell mit sieben Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone – dürfte es personelle Veränderungen geben.

Der Blick nach Österreich ist dabei kein Zufall: Bereits im Winter holte der FCZ Valon Berisha vom LASK. Jetzt könnte mit Wiesinger der nächste Bundesliga-Profi folgen.