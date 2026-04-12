Knalleffekt: SIE wird erste Chef-Trainerin in der Bundesliga

Union Berlin hat in der Nacht auf Sonntag Trainer Steffen Baumgart entlassen.

Die Nachfolge tritt eine historische Personalie an: Die bisherige U19-Trainerin Marie-Louise Eta übernimmt das Ruder bis zum Ende der Spielzeit.

Der Entscheidung vorausgegangen war eine bittere 1:3-Schlappe beim Tabellenschlusslicht Heidenheim. Obwohl die Berliner derzeit auf Rang 11 stehen, ist das Polster von sieben Punkten auf den Relegationsplatz trügerisch – der Abwärtstrend war für die Verantwortlichen nicht mehr ignorierbar. Mit dem 54-jährigen Baumgart müssen auch die Co-Trainer Danilo de Souza und Kevin McKenna ihren Hut nehmen.

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Geschäftsführer Horst Heldt fand in der offiziellen Mitteilung deutliche Worte zur sportlichen Misere: „Wir spielen bisher eine absolut enttäuschende Rückrunde und lassen uns vom Tabellenstand nicht blenden: Unsere Lage ist nach wie vor bedrohlich und wir benötigen dringend Punkte, um den Ligaverbleib zu sichern“

Marie-Louise Eta schreibt Geschichte

Mit Marie-Louise Eta steht nun erstmals eine Frau als Cheftrainerin an der Seitenlinie eines Männer-Bundesligisten. Die 34-Jährige ist im Verein bestens vernetzt und sollte ab dem Sommer ohnehin die Bundesliga-Frauen der Berliner übernehmen. Nun zieht sie den Karrieresprung vor.

Erfahrung im Abstiegskampf der Männer bringt sie bereits mit: Schon im Mai 2024 assistierte sie als Co-Trainerin bei den Köpenickern. Horst Heldt setzt volles Vertrauen in die Interimslösung: "Ich freue mich, dass Marie-Louise Eta sich bereit erklärt hat, diese Aufgabe interimistisch zu übernehmen, bevor sie im Sommer wie geplant Cheftrainerin der Profimannschaft der Frauen wird" Eta selbst blickt der Herausforderung optimistisch entgegen. Sie habe "die Überzeugung, dass wir mit dem Team die entscheidenden Punkte holen".