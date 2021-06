Super-Weekend: Seen ausgebucht

Das lange Super-Wochenende mit bis zu 30 Grad° brachte den ist der Startschuss für sommerliche Kurzurlaube. An den heimischen Seen ist kaum mehr ein Zimmer verfügbar.

Bei 30 Grad drängt sich Österreich an die wunderschönen Seen. Die Zimmer sind schon bis weit in den August vollkommen ausgebucht.

29 Grad Lufttemperatur

In Velden am Wörthersee (K) trifft sich wieder die Hautevolee wie Model Beatrice Körmer und Andreas Gabalier. Kein Wunder: 29 Grad Lufttemperatur schon zu Mittag, das Wasser hat kühlende 18 Grad. Im Schlosshotel war für heute gerade noch ein Zimmer frei (1.664 Euro pro/Nacht). Unser Reporter sah sich im Ort um: „In den besseren Lokalen sind alle Tische reserviert. Untertags bestellen Gästegruppen im Beach Club schon ein Dutzend Champagnerflaschen. Es sieht aus wie früher.“ Highlight gestern: Andreas Gabalier feierte die Premiere seiner neuen Single im Lokal Switch.

"Telefone laufen heiß"

Nächster See, wieder ein volles Haus. Martin Lackner, Betreiber des Seehotels Lackner am Mondsee (S): „Im Juli sind schon 60 Prozent der Zimmer belegt, der August ist fast ausreserviert.“

Die Chefin des Weissen Rössls am Wolfgangsee (S), Gudrun Peter, sagte schon vor einigen Wochen: „Die Telefone laufen heiß bei uns, die Gäste sitzen schon auf gepackten Koffern.“

Wellness ist voll im Trend

Klaus Hofmann von der St. Martins Therme im Burgenland: „An diesem Wochenende ist die St. Martins Therme wieder fast ausgebucht.“ Hier gibt es sogar einen hauseigenen See.

Aufholjagd

Das erste Quartal war für die Hotel-Branche eine Kata­strophe: –79 % im Vergleich zum Vorjahr. Jetzt beginnt die Aufholjagd.