Papa George wurde 66
"Habe zu dir aufgeschaut": Alaba gratuliert größtem Fan
Auf Instagram ließ der 34-Jährige tief in sein Herz blicken und bedankte sich bei jenem Mann, der ihn seit seiner Kindheit begleitet und unterstützt.
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Glückwünsche und Danksagung
"Alles Gute zum Geburtstag, Papa! Danke für alles – und dafür, dass du immer jemand warst, zu dem ich aufschauen konnte", schrieb Alaba in seiner Instagram-Story. Dazu veröffentlichte er ein gemeinsames Foto mit seinem Vater.
Vater als wichtiger Ratgeber
Für den ÖFB-Star ist George weit mehr als nur ein Papa: Er sei sein "Vorbild" und seine "Inspiration". Auf seinem Weg vom Nachwuchskicker zum internationalen Fußballstar konnte David stets auf die Unterstützung seines Vaters zählen. Bis heute steht George seinem Sohn als wichtiger Ratgeber zur Seite.
Comeback in Bologna im Raum
Neben den emotionalen Familiengrüßen gibt es für Alaba auch sportlich Grund zur Hoffnung: Am Wochenende könnte der Udinese-Legionär nach seiner Verletzungspause wieder auf den Platz zurückkehren. In der italienischen Serie A geht es am Sonntag nach Bologna.
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