Insolvenz
Wiener Kult-Schnitzelwirt sperrt nach über 60 Jahren zu
Endgültiges Aus nach über sechs Jahrzehnten: Für das bekannte Wiener Gasthaus Kopp in Wien-Brigittenau (20. Bezirk) ist Schluss. Die 86-jährige Inhaberin "Anni" Kopp-Varga kann ihre offenen Rechnungen nicht mehr bezahlen und musste Insolvenz anmelden. Wie "Mein Bezirk" berichtet wurde das Konkursverfahren am Handelsgericht Wien bereits eröffnet. Gläubiger können ihre Forderungen noch bis Samstag, den 26. Dezember anmelden.
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Abschied per Aushang
Das Gasthaus Kopp galt als typisches Beispiel für ein klassisches Wiener Beisl. Die Gaststube war holzgetäfelt, auf den urigen Tischen standen Maggi-Flaschen und serviert wurden Schnitzel in Übergrößen zu günstigen Preisen. Seit 13. November weist jedoch ein Zettel am Eingang auf die dauerhafte Schließung hin.
Dank an die Gäste
Auf dem Aushang verabschiedet sich das Lokal von seinen Besuchern: "Nach über 60 Jahren bleibt unsere Küche ab sofort für immer kalt. Wir bedanken uns für Ihre Treue und wünschen Ihnen alles Gute und Gesundheit." Damit endet die Geschichte des Traditionsbetriebs in der Brigittenau.
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