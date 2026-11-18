Die Regulierungsbehörde E-Control baut die Strom-Netzentgelte komplett um. Statt der bisherigen Grundpauschale zählen künftig Verbrauchsspitzen. Wann dein Bundesland an der Reihe ist und wie du jetzt teure Kostenfallen vermeidest.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Österreichs Stromkunden müssen sich auf eine grundlegende Änderung bei ihrer Energierechnung einstellen.

Um die Stromnetze im Zuge der Energiewende zu entlasten, führt die E-Control eine neue Berechnung der Netzentgelte ein. Der Startschuss fällt gestaffelt – je nachdem, in welchem Netzbereich du wohnst.

Die vier Starttermine im Überblick

Die Umstellung auf die neue Leistungs-Systematik erfolgt nicht in ganz Österreich gleichzeitig, sondern nach diesem genauen Fahrplan:

1. Juli 2027: Kärnten (ausgenommen Klagenfurt)

Kärnten (ausgenommen Klagenfurt) 1. Oktober 2027: Salzburg

Salzburg 1. Jänner 2028: Alle übrigen Netzbereiche in Österreich (inklusive Klagenfurt, ausgenommen Kleinwalsertal)

Alle übrigen Netzbereiche in Österreich (inklusive Klagenfurt, ausgenommen Kleinwalsertal) 1. Juli 2028: Kleinwalsertal

Das ändert sich auf deiner Stromrechnung

Bisher setzt sich das Netzentgelt aus einer fixen Grundpauschale und dem Verbrauch in Kilowattstunden (kWh) zusammen. Künftig entfällt die Grundpauschale. Stattdessen greift ein neues System: Dein Smart Meter misst alle 15 Minuten deine aktuelle Stromleistung. Der höchste 15-Minuten-Durchschnittswert eines Monats bestimmt künftig deinen monatlichen Leistungspreis.

Wer keine extremen Stromfresser nutzt, profitiert laut Berechnungen der E-Control sogar leicht. © oe24

Im Gegenzug sinkt der Preis pro verbrauchter Kilowattstunde deutlich. Langfristig sollen Verbrauchs- und Leistungspreis im Verhältnis 50:50 stehen.

Wer Strom dann nutzt, wenn besonders viel im Netz ist, spart zusätzlich. Dafür sorgen ein eigener Sommer-Nieder-Arbeitspreis (April bis September, 10 bis 16 Uhr) sowie ab Oktober 2027 ein Winter-Nieder-Arbeitspreis (Oktober bis März, 23 bis 5 Uhr).

Wer jetzt spart – und für wen es teuer wird

Wer keine extremen Stromfresser nutzt, profitiert laut Berechnungen der E-Control sogar leicht. Im Österreichschnitt sinken die Netzkosten für einen Standardhaushalt um rund 24 Euro pro Jahr.

Teuer wird es für Haushalte mit hohen Lastspitzen. Wer gleichzeitig das E-Auto lädt, die Wärmepumpe hochfährt, den Backofen vorheizt und die Waschmaschine einschaltet, treibt seinen 15-Minuten-Spitzenwert in die Höhe – und zahlt spürbar mehr.

Der wichtigste Spartipp: Große Verbraucher nicht mehr parallel, sondern zeitlich versetzt einschalten. So bleibt der Spitzenwert niedrig und du nutzt den günstigeren Arbeitspreis voll aus.