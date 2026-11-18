Millionen Steuerzahler in Österreich müssen jetzt rasch handeln, um kein bares Geld an den Staat zu verschenken. Mit dem Stichtag 31. Dezember 2026 endet unwiderruflich die Frist für den Lohnsteuerausgleich des Jahres 2021.

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Arbeitnehmer und Pensionisten haben in Österreich grundsätzlich die Möglichkeit, zu viel bezahlte Lohnsteuer rückwirkend vom Finanzamt zurückzufordern. Das Steuerrecht setzt dafür jedoch eine strikte Obergrenze von fünf Jahren. Für das Steuerjahr 2021 bedeutet dies: Wer bis zum 31. Dezember 2026 keinen Antrag einreicht oder eine frühere Veranlagung nicht korrigiert, verliert jeden Anspruch auf eine Rückzahlung. Nach offiziellen Angaben des Finanzministeriums könnten davon mehr als 1,7 Millionen Bürger unmittelbar profitieren.

Statistik Austria: Durchschnittlich 631 Euro Rückerstattung

Wie lukrativ der Gang zum Fiskus ist, belegen die offiziellen Zahlen der Statistik Austria für das Veranlagungsjahr 2021. Damals erhielten 4.736.341 Personen eine Steuergutschrift vom Bund. Insgesamt schüttete die Republik eine Summe von 3,63 Milliarden Euro an die Bürger aus, während rund 400 Millionen Euro vom Finanzamt nachgefordert wurden.

Durchschnittliche Erstattung: Der Schnitt aller Rückzahlungen lag nach Abzug von Nachforderungen bei 631 Euro.

Der Schnitt aller Rückzahlungen lag nach Abzug von Nachforderungen bei 631 Euro. Männer vs. Frauen: Männliche Arbeitnehmer sicherten sich 56,4 Prozent des Gesamtvolumens – in Summe über 1,8 Milliarden Euro. Ihre durchschnittliche Gutschrift betrug 914 Euro, während Frauen im Schnitt 686 Euro zurückerhielten.

Männliche Arbeitnehmer sicherten sich 56,4 Prozent des Gesamtvolumens – in Summe über 1,8 Milliarden Euro. Ihre durchschnittliche Gutschrift betrug 914 Euro, während Frauen im Schnitt 686 Euro zurückerhielten. Vorab-Berechnung: Über die digitale Plattform FinanzOnline sowie spezialisierte Online-Rechner lässt sich vorab auf den Cent genau simulieren, ob und in welcher Höhe ein Guthaben winkt.

Automatische Veranlagung: Viele verschenken bares Geld

Ein besonders gravierender Hebel liegt in der sogenannten antragslosen Arbeitnehmerveranlagung (AANV). Diese wird seit 2017 automatisch vom System durchgeführt, wenn bis zum 1. Juli des Folgejahres kein eigener Antrag vorliegt. Das Finanzamt zieht dabei jedoch ausschließlich Daten heran, die den Behörden elektronisch übermittelt wurden:

Laut BMF wurden 1.788.404 von insgesamt 5.075.271 Veranlagungen für das Jahr 2021 vollautomatisch abgewickelt.

Bei dieser automatischen Veranlagung betrug die Rückzahlung im Schnitt lediglich rund 470 Euro pro Kopf.

Selbst eingereichte Anträge erzielen Schätzungen zufolge nahezu das Doppelte dieses Betrags.

Der Grund für die Differenz liegt auf der Hand: Das Finanzamt berücksichtigt bei der automatischen Berechnung weder individuelle Werbungskosten noch Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen.

Alte Bescheide jetzt noch mit eigenem Antrag überschreiben

Bürger, die für 2021 lediglich den automatischen Bescheid erhalten haben, können diesen bis zum 31. Dezember 2026 nachträglich mit einer eigenen Erklärung überschreiben. Die Eingabe gelingt innerhalb weniger Minuten über das Webportal FinanzOnline, die offizielle Steuer-App des Bundes oder mittels des Papierformulars L1 samt Beilagen. Um nachträglich höhere Summen lukrieren zu können, müssen Rechnungen und Nachweise vorliegen, wobei im Steuerrecht eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist von sieben Jahren gilt. Wer nun aktiv wird, sichert sich zustehende Freibeträge und verhindert, dass das eigene Steuergeld endgültig im Budget des Finanzministers verbleibt.