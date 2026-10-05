Rennweger SV feiert 125 Jahre Vereinsgeschichte

Ein Fußballverein mit bewegter Vergangenheit feiert runden Geburtstag. Der Rennweger SV blickt auf 125 Jahre zurück und lädt dafür am Samstag zu einem großen Fest.

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125 Jahre Fußballgeschichte im 3. Bezirk feiert der Rennweger SV 1901. Der traditionsreiche Landstraßer Verein lädt am Samstag, den 10. Oktober, zu einem ganztägigen Jubiläumsfest auf den RSV-Platz in der Grasbergergasse 17. Gegründet wurde der Klub am 26. Februar 1901 von den Brüdern Heinrich und Josef Klomser sowie Ferdinand Lausch und Alois Marischka. Drei Jahre später wurden Schwarz und Weiß als Vereinsfarben festgelegt. Seit 1919 trägt der RSV seine Heimspiele auf jenem Sportplatz aus, der bis heute die Heimat des Vereins ist.

Kurioser Rückschlag in den Anfangsjahren

Für eine kuriose Episode sorgte der Klub bereits in seinen Anfangsjahren. In der Saison 1910/1911 gewann der RSV die inoffizielle Meisterschaft der 2. Klasse und durfte damit an der ersten offiziellen Wiener Meisterschaft teilnehmen. Doch das eigene Spielfeld war um einen Meter zu kurz. Nach Protesten der Konkurrenz wurden sämtliche Heimspiele mit 0:3 strafverifiziert und der Verein ans Tabellenende gereiht.

Auch politisch bewegte Zeiten hinterließen Spuren. 1934 wurde dem Rennweger SV als Mitglied des Arbeitersportverbands jede Betätigung untersagt. Der Verein trat daraufhin dem Wiener Fußballverband bei, um den Spielbetrieb fortsetzen zu können.

Sportlich folgten weitere Erfolge. 1939/1940 holte der Nachwuchs den Jugendmeistertitel und den Wiener Schülercup, 1952 kam ein weiterer Juniorenmeistertitel dazu. In der Saison 2004/2005 wurde der RSV nach 23 Jahren in der Oberliga A Meister. Die Bilanz mit nur drei Unentschieden und 149:27 Toren bedeutete einen Ligarekord. Ab der folgenden Saison spielte der Klub wieder in der Wiener Stadtliga.

Legendenspiel und Live-Musik

Beim Jubiläumsfest beginnt das Programm um 10 Uhr mit einem Turnier für Hobby- und Seniorenmannschaften. Von 14 bis 16 Uhr steht ein Legendenspiel auf dem Programm, um 17 Uhr folgt die Siegerehrung. Auch abseits des Rasens wird gefeiert. Für Kinder gibt es eine Luftburg, außerdem sind eine Tombola und eine Grillerei geplant. Ab 18 Uhr klingt der Jubiläumstag mit Live-Musik aus.