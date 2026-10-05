Geschenk an Prinzessin Eugenie für 25.000 Euro auf eBay verhökert?

Mehr als 16.000 Klicks in wenigen Stunden: Ein intimes Geschenk von Herzogin Meghan an Prinzessin Eugenie stand plötzlich auf der Auktionsplattform eBay zum Verkauf. Für rund 25.000 Euro bot ein Londoner Buchhändler das signierte Werk an, zog das Inserat nach riesigem Wirbel aber noch am selben Tag zurück.

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Ein royales Sammlerstück hat auf der Auktionsplattform eBay für enormes Aufsehen und weltweite Spekulationen gesorgt. Ein Exemplar von Herzogin Meghans Kinderbuch "The Bench" – versehen mit einer handgeschriebenen, persönlichen Widmung an Prinzessin Eugenie – wurde im Internet für umgerechnet knapp 25.000 Euro zum Kauf angeboten.

Blitz-Auktion in London sorgt für weltweites Aufsehen

Das brisante Online-Inserat rief binnen kürzester Zeit tausende Interessierte auf den Plan. Wie das renommierte US-Magazin People berichtete, wurde das Werk von einem Londoner Fachhändler für signierte Bücher unter dem Namen "Drive Easy’s Signed Books" eingestellt. Lange blieb das rare Angebot allerdings nicht online: Noch am selben Tag, dem 2. Oktober 2026, zog der Verkäufer das Inserat überraschend wieder zurück.

Bis zu dieser Löschung verzeichnete das Inserat laut Informationen des britischen Portals "The Sun" bereits mehr als 16.000 Aufrufe. Die enorme Resonanz unterstreicht das anhaltende Interesse an privaten Schriftstücken und Dokumenten aus dem engeren Umfeld der britischen Königsfamilie.

Emotionale Zeilen aus Frogmore Cottage

Herzogin Meghans Kinderbuch "The Bench" war im Juni 2021 offiziell erschienen. Das Werk basiert auf einem Gedicht, das Meghan anlässlich des Vatertags für Prinz Harry verfasst hatte – inspiriert von der innigen Verbindung zwischen dem Duke of Sussex und dem gemeinsamen Sohn Archie. Bereits im gedruckten Buch findet sich eine Widmung Meghans an ihre Familie: "Für den Mann und den Jungen, die mein Herz höher schlagen lassen."

Das auf eBay aufgetauchte Exemplar enthält darüber hinaus jedoch eine handschriftliche Widmung aus dem Jahr 2021, die in Meghans unverkennbarer Kalligrafie verfasst worden sein soll. "People" zitiert die Zeilen an Eugenie und deren Ehemann Jack Brooksbank wie folgt: "Wir feiern das besondere Band zwischen Vater und Sohn. Ich habe dieses Gedicht in Frogmore geschrieben – ich hoffe, Eug, du erlebst dort dieselbe Liebe mit euren Jungs. In Liebe, Meghan."

Die Erwähnung von Frogmore Cottage besitzt besondere historische Relevanz innerhalb der Familiengeschichte: Das geschichtsträchtige Anwesen auf dem Areal von Schloss Windsor fungierte ab 2019 als britischer Wohnsitz der Sussexes. Nach deren Übersiedlung nach Kalifornien diente das Anwesen von November 2020 bis ins Jahr 2022 Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank als britisches Familiendomizil.

Besondere Verbindung im Fokus der Öffentlichkeit

Das Auftauchen des persönlichen Geschenks rückt die Beziehungen innerhalb des Königshauses erneut in den Mittelpunkt:

Einzige Palast-Vertreterin im TV: Prinzessin Eugenie war das einzige Mitglied der Royal Family, das in der 2022 veröffentlichten Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" in privaten Videosequenzen während eines Besuchs in den USA zu sehen war.

Prinzessin Eugenie war das einzige Mitglied der Royal Family, das in der 2022 veröffentlichten Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" in privaten Videosequenzen während eines Besuchs in den USA zu sehen war. Gemeinsame Auftritte: Beim renommierten Super Bowl 2022 in Inglewood saß Eugenie öffentlichkeitswirksam an der Seite ihres Cousins Prinz Harry.

Beim renommierten Super Bowl 2022 in Inglewood saß Eugenie öffentlichkeitswirksam an der Seite ihres Cousins Prinz Harry. Stabiles Verhältnis: Die Verbindung zwischen Harry, Meghan und Eugenie galt trotz der Spannungen im Königshaus bisher stets als außergewöhnlich vertraut.

Ungeklärte Herkunft befeuert Diskussionen

Weder die Echtheit der handschriftlichen Eintragung noch der konkrete Weg, über den das signierte Kinderbuch in die Hände des Londoner Händlers gelangte, sind derzeit offiziell bestätigt. Völlig offen bleibt, ob das Exemplar von dritter Seite weitergegeben, im Zuge eines Umzugs aussortiert oder auf anderem Wege in den Handel gelangte. Der Vorfall verdeutlicht jedenfalls erneut, wie minutiös sämtliche Vorgänge rund um Prinzessin Eugenie und die Sussexes von Medien weltweit registriert werden.