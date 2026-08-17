Taxi-App belohnt Gamer mit Freifahrten

Wer im neuen Mini-Spiel von Taxi 40100 fleißig Punkte sammelt und auf der Bestenliste ganz vorne landet, staubt wöchentlich Taxi-Gutscheine im Wert von bis zu 100 Euro ab.

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Zocken für die nächste Taxi-Fahrt. Taxi 40100 hat mit "Taxi Road" ein kostenloses Gewinnspiel in seine App eingebaut. Wer sich in der Highscore-Liste nach vorne spielt, kann Taxi-Gutscheine im Wert von bis zu 100 Euro gewinnen.

Bis zu 100 Euro für den Wochensieger

"Je mehr Punkte im Spiel gesammelt werden, desto höher die Platzierung in der Highscore-Liste", erklärt Eveline Hruza, Generalsekretärin von Taxi 40100. Jeden Montag werden die besten Spieler ermittelt und per E-Mail verständigt.

Für den 1. Platz gibt es Gutscheine im Wert von 100 Euro, Platz zwei bringt 50 Euro und Platz drei 20 Euro. Die Ränge vier bis 20 erhalten jeweils einen Gutschein über fünf Euro. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Pro Taxi-Fahrt können maximal zehn Euro Gutscheinwert eingelöst werden.

Fünf Spielversuche pro Tag

"Taxi Road" ist über das Menü der Taxi 40100-App erreichbar. Nach der Registrierung wählen Spieler einen Nickname und können loslegen. Pro Tag stehen fünf Versuche zur Verfügung. Eine Taxi-Bestellung oder ein Kauf ist für die Teilnahme nicht notwendig. Mitmachen können Personen ab 14 Jahren mit Wohnsitz in Österreich. Voraussetzung ist eine Registrierung in der Taxi 40100-App.

Die Aktion läuft bis 12. Dezember 2026. Laut Taxi 40100 handelt es sich dabei nicht um ein konzessionspflichtiges Glücksspiel nach dem österreichischen Glücksspielgesetz. "Taxi Road macht aus jeder Wartezeit ein Spiel. Und mit etwas Glück ist die nächste Taxifahrt gratis", sagt Hruza.