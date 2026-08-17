Enthüllt: So viel casht Rodri in Barcelona

Spanischer Weltmeister fixiert Millionen-Wechsel in die Primera Division.

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Nach zähen Verhandlungen mit Manchester City ist der Wechsel von Ballon-d’Or-Sieger Rodri zum FC Barcelona durch. Der spanische Mittelfeldstar entschied sich dabei aus sportlichen Gründen für die Katalanen und lehnte ein finanziell lukratives Angebot von Real Madrid sowie eine Vertragsverlängerung in England ab.

Deal kann auf 76 Mio. Euro steigen

Für den Transfer überweist Barcelona eine fixe Ablösesumme von 60 Millionen Euro nach Manchester. Durch erfolgsabhängige Bonuszahlungen von weiteren 16 Millionen Euro – aufgeteilt in leicht und schwer erreichbare Ziele – kann das Gesamtvolumen des Deals auf bis zu 76 Millionen Euro ansteigen. Um die finanzielle Last zu verteilen, handelten die Katalanen zudem eine bequeme Ratenzahlung über vier Jahre aus.

Vierjahresvertrag & 13 Millionen pro Jahr

Auch bei seinem neuen Arbeitgeber kassiert der Mittelfeldstratege ordentlich ab. Rodri unterschreibt bei Barça einen Vierjahresvertrag, der ihm ein Gehalt von etwas mehr als 13 Millionen Euro netto pro Saison einbringt. Damit steigt der Spanier im Camp Nou auf Anhieb zu einem der absolut bestbezahlten Top-Verdiener des Kaders auf.