Türkei-Beben! Vincenzo Montella nach Negativserie vor Rauswurf

Beben im türkischen Nationalteam! Nach dem bitteren 1:3 in der UEFA Nations League gegen Italien steht Teamchef Vincenzo Montella vor dem Rauswurf. Es war die vierte Pleite in Serie.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Talfahrt der türkischen Nationalmannschaft setzt sich ungebremst fort. Im Schlagspiel der UEFA Nations League kassierten die Türken im Stadio Renato Dall'Ara von Bologna eine bitter-verdiente 1:3-Niederlage gegen Italien. Für die Elf von Teamchef Vincenzo Montella war es bereits die vierte Pleite im vierten Spiel in Folge – eine derartige Negativserie musste die Verbandsauswahl seit 1988 nicht mehr hinnehmen. Gianluca Scamacca brachte die Italiener per Rebound in Führung (26.), bevor Can Simsir nach dem Seitenwechsel nach schöner Kombination zum 1:1 vollstreckte (61.).

Calafiori Kontert Und Besiegelt Montella-Schlappe

Die Freude der mitgereisten Fans währte jedoch nur exakt drei Minuten. Riccardo Calafiori köpfte nach einem Freistoß von Nicolo Barella umgehend die erneute Führung für die Squadra Azzurra ein (64.). Kurz vor dem Schlusspfiff stellte Pio Esposito nach Vorarbeit von Romano auf den 3:1-Endstand (87.). Während den Türken ohne die gelbgesperrten Arda Güler und Baris Alper Yilmaz die Durchschlagskraft fehlte, forderten die mitgereisten Anhänger im Stadion bereits lautstark den Rücktritt von Vincenzo Montella.

Medien Und Fans Wuten Nach Pleiten-Serie

In der türkischen Heimat schlägt dem Nationaltrainer und seinen Spielern gewaltige Kritik entgegen. "Selbst wenn wir 44 Spiele gespielt hätten, hätten wir sie wohl alle verloren", urteilte die Tageszeitung Hürriyet vernichtend. Auch die Profis gaben sich selbstkritisch. "Wir haben unser Land in dieser Phase im Stich gelassen, und dessen sind wir uns voll bewusst", zeigte sich Galatasaray-Stürmer Yunus Akgün geknickt. Die nächste Chance zur Wiedergutmachung bietet sich erst im kommenden Länderspiel-Fenster am 12. November daheim gegen Belgien.