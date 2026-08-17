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Frankreich-Wechsel

Mitchell-Hammer! Sturm winkt Rekord-Millionen

Der Verkauf von Jeyland Mitchell wird wohl zeitnah offiziell.
© GEPA
Bei Sturm Graz zeichnet sich der nächste dicke Transfer-Coup ab. Jeyland Mitchell steht unmittelbar vor dem Abgang – und könnte den Grazern dabei eine Rekordsumme in die Kassen spülen.
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Der 21-jährige Innenverteidiger soll sich mit Racing Straßburg bereits einig sein, laut Transfer-Insider Fabrizio Romano steht der Wechsel unmittelbar vor dem Abschluss. Mitchell soll bereits auf dem Weg zum Medizincheck sein.

Für Sturm könnte sich der Poker richtig auszahlen. Zuletzt war noch von einer Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro die Rede, mittlerweile soll das Gesamtpaket inklusive möglicher Bonuszahlungen sogar rund acht Millionen Euro betragen. Für Sportchef Michael Parensen wäre das ein echter Volltreffer.

Mitchell stellt Sturm-Rekord auf

Dabei ist Mitchell selbst noch gar nicht lange endgültig Sturm-Spieler. Der Costa-Ricaner war 2025 zunächst von Feyenoord Rotterdam ausgeliehen worden, ehe die Grazer ihn im Sommer für rund 1,8 Millionen Euro fix verpflichteten. Nun könnte bereits der nächste Schritt folgen – mit einem satten Gewinn für Sturm.

Dass sich ein Abgang anbahnte, war zuletzt nicht mehr zu übersehen. Beim 1:0 gegen Altach fehlte Mitchell bereits im Kader. Trainer Fabio Ingolitsch erklärte danach gegenüber Sky, der Verteidiger sei auf den Klub zugekommen und habe "den klaren Wunsch nach Veränderung" geäußert.

Sollte der Deal mit Straßburg tatsächlich über die Bühne gehen, wäre Mitchell der teuerste Verteidiger-Verkauf der Sturm-Geschichte. Werden sämtliche Bonuszahlungen schlagend, würde der 21-Jährige sogar zu den fünf teuersten Abgängen überhaupt zählen.

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Und auch für Straßburg ist der Transfer kein völliges Neuland: Mit Emanuel Emegha holte der Ligue-1-Klub bereits einen Spieler aus Graz. Nun könnte Mitchell folgen – und Sturm dabei ein Millionenplus bescheren, das sich gewaschen hat.

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