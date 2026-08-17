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Wien-Favoriten

Messer-Mann attackierte 21-Jährigen

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Eine Fahndung nach dem Angreifer verlief negativ. Von dem Verdächtigen fehlt jede Spur.
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Wien. Ein 21-Jähriger ist am Sonntagabend beim Keplerplatz in Wien-Favoriten von einem ihm unbekannten Mann verletzt worden. Laut ersten Erhebungen habe der Täter das Opfer angesprochen und ohne ersichtlichen Grund ein Messer gezogen, wie das Opfer angab. Der 21-Jährige erlitt laut Polizei eine kleine Stichwunde im Schulterbereich und Schnittverletzungen am Arm. Der Täter flüchtete Richtung Reumannplatz, eine Sofortfahndung verlief negativ.

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Der Verdächtige trug laut dem 21-Jährigen eine schwarz-weiße Kappe, eine beige Hose und ein schwarzes Shirt. Er soll etwa 20 Jahre alt sein. Der Angegriffene wurde durch die Berufsrettung Wien erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

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