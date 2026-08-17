Messer-Mann attackierte 21-Jährigen

Eine Fahndung nach dem Angreifer verlief negativ. Von dem Verdächtigen fehlt jede Spur.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wien. Ein 21-Jähriger ist am Sonntagabend beim Keplerplatz in Wien-Favoriten von einem ihm unbekannten Mann verletzt worden. Laut ersten Erhebungen habe der Täter das Opfer angesprochen und ohne ersichtlichen Grund ein Messer gezogen, wie das Opfer angab. Der 21-Jährige erlitt laut Polizei eine kleine Stichwunde im Schulterbereich und Schnittverletzungen am Arm. Der Täter flüchtete Richtung Reumannplatz, eine Sofortfahndung verlief negativ.

Opfer im Spital

Der Verdächtige trug laut dem 21-Jährigen eine schwarz-weiße Kappe, eine beige Hose und ein schwarzes Shirt. Er soll etwa 20 Jahre alt sein. Der Angegriffene wurde durch die Berufsrettung Wien erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.