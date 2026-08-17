Einbruch in Waffengeschäft: Bande entkam mit Schusswaffen

Polizei und die Spezialeinheit Cobra fahnden derzeit nach den vier Einbrechern.

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OÖ. Zu dem spektakulären Einbruch kam es am Montag in einem Waffengeschäft in Freistadt.

Bande verlor einige Waffen auf der Flucht

Gegen 4.40 Uhr ging der Alarm bei der Polizei ein. Vier Täter sollen auf Überwachungskameras zu sehen sein, die in das Geschäft eindrangen und zahlreiche Schusswaffen einpackten. Als die ersten Cops eintrafen, waren die Einbrecher bereits geflüchtet.

Seither läuft im Mühlviertel eine groß angelegte Fahndung. Schwer bewaffnete Polizisten in Schutzausrüstung stehen an Straßen und Kreuzungen. Auch an Einfahrten nach Linz sind bewaffnete Kräfte im Einsatz.

Ein Großteil der Waffen wurde laut Polizei mittlerweile wiedergefunden. Die Bande soll die Schusswaffen entweder weggeworfen oder auf der Flucht verloren haben. Wie viele Waffen insgesamt gestohlen wurden, ist derzeit noch unklar.

Die bisher unbekannten Verdächtigen konnten noch nicht gefasst werden. Die Polizei fahndet weiterhin nach den Einbrechern. Auch die Spezialeinheit Cobra steht im Einsatz. Weitere Details sind noch nicht bekannt.