Betrunkener Lenker rast in Gegenverkehr: Familie verletzt

Bei dem Frontalzusammenstoß wurden insgesamt vier Personen verletzt.

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Stmk. Eine ganze Familie wurde bei einem Horror-Crash am Sonntagnachmittag auf der L546 Stolzalpenstraße im Bezirk Murau verletzt.

Crash beim Überholen

Der Unfall ereignete sich, als ein 19-jähriger Autofahrer aus Murau gegen 17 Uhr in Richtung Stolzalpe unterwegs war. Beim Überholen eines anderen Autos verlor der junge Lenker in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.

Im entgegenkommenden Auto saßen eine 60-Jährige mit ihrem gleichaltrigen Ehemann und ihrer 31-jährigen Tochter. Alle Insassen, darunter auch der 19-jährige Unfallverursacher, erlitten leichte Verletzungen und wurden nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus nach Friesach gebracht. Der Unfalllenker war alkoholisiert und wird angezeigt.