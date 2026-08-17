oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Spital

Betrunkener Lenker rast in Gegenverkehr: Familie verletzt

© Rotes Kreuz Eibiswald
Bei dem Frontalzusammenstoß wurden insgesamt vier Personen verletzt.
OE24 auf Google bevorzugen

Stmk. Eine ganze Familie wurde bei einem Horror-Crash am Sonntagnachmittag auf der L546 Stolzalpenstraße im Bezirk Murau verletzt.

Auch interessant

Verkehr in Neubaugasse wird neu geordnet

Dürre-Hilfen: FPÖ-Chef droht jetzt mit Misstrauensantrag

Neues Städte-Ranking 2026: Diese Ziele lösen das stärkste Fernweh aus

Crash beim Überholen

Der Unfall ereignete sich, als ein 19-jähriger Autofahrer aus Murau gegen 17 Uhr in Richtung Stolzalpe unterwegs war. Beim Überholen eines anderen Autos verlor der junge Lenker in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.

Im entgegenkommenden Auto saßen eine 60-Jährige mit ihrem gleichaltrigen Ehemann und ihrer 31-jährigen Tochter. Alle Insassen, darunter auch der 19-jährige Unfallverursacher, erlitten leichte Verletzungen und wurden nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus nach Friesach gebracht. Der Unfalllenker war alkoholisiert und wird angezeigt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Einbruch in Waffengeschäft: Bande entkam mit Schusswaffen

Stand-up-Paddler (38) in Baggersee ertrunken

Mit diesem Leitfaden sollen Hofer-Wähler umgestimmt werden

110 Rinder aus Flammenhölle gerettet

Start für Trump-Absetzung

Australien ermittelt gegen Wikileaks-Boss

Charlie Sheen: Jetzt packt Assistent aus

Fünf Jahre Haft für Investor Danny K.

So war 'Dancer against Cancer 2011'

2.000 € Zusatz-Kosten: Sizilien-Urlaub wird für junges Paar zum Chaos-Trip