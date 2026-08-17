Stand-up-Paddler (38) in Baggersee ertrunken

Der 38-Jährige stürzte vom Stand-up-Paddle-Board und ging unter.

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Vbg. Zu dem furchtbaren Unfall kam es am Sonntagabend im Baggersee Paspels in Rankweil (Bezirk Feldkirch).

In 20 Metern Tiefe gefunden

Ein 38-jähriger Kolumbianer war gegen 18 Uhr auf dem Paspelssee gemeinsam mit seinem Lebensgefährten auf einem Stand-up-Paddle-Board unterwegs, als das Board kenterte. Da der Mann nicht schwimmen konnte, ging er im See unter.

Zeugen beobachteten die furchtbaren Szenen und alarmierten daraufhin sofort die Rettungskräfte. Einsatzkräfte von Wasserrettung, Polizei, Feuerwehr und Rettung suchten in der Folge das Gewässer ab, Taucher lokalisierten den Vermissten gegen 20.10 Uhr. Der 38-Jährige wurde aus etwa 20 Metern Tiefe von der Wasserrettung geborgen. Die Rettungskräfte leiteten noch auf dem eingesetzten Boot Reanimationsmaßnahmen ein. Für den 38-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät, er starb laut Polizei noch am Einsatzort.