Überfälle mit Messer: Polizei jagt U-Bahn-Räuber

Die Wiener Polizei sucht händeringend einen Räuber, der seinen Opfern bei der U2 in Wien-Donaustadt auflauerte.

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Wien. Zu den Überfällen kam es bereits Ende Juni im 22. Wiener Gemeindebezirk. Ein bislang unbekannter Mann soll am 27. Juni kurz nach 15 Uhr bei der U-Bahn-Station der Linie U2 Aspernstraße einen 22-Jährigen mit einem Messer bedroht haben.

Laut Polizei soll der Verdächtige unterhalb der U-Bahn Trasse bei den dortigen Fahrradständern das Opfer nach dem Weg gefragt und wortlos ein Messer gezogen haben. Als der 22-Jährige etwas Abstand gewinnen konnte, flüchtete der Bewaffnete.

Weiterer Überfall

"Nur wenige Minuten später kam es in unmittelbarer Nähe des U-Bahnstationsgebäudes Hardeggasse zu einem weiteren Vorfall", so die Wiener Polizei in einer Aussendung. Ein Mann, dessen Personenbeschreibung laut Polizei ident mit der ersten Tat ist, soll um 15.25 Uhr einen 17-Jährigen mit einer Wegbeschreibung angesprochen haben. Anschließend soll der bislang Unbekannte ein Messer gezogen und den Burschen bedroht haben.

"Weiters soll er das Opfer zur Herausgabe von Bargeld genötigt haben. Mit dem Bargeld flüchtete der Tatverdächtige", so die Polizei. Die Beamten konnten im Zuge der Ermittlungen Fotos von dem Verdächtigen sicherstellen. Die Polizei veröffentlichte nun über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien die Bilder und bittet unter der Telefonnummer 01 31310 67800 um Hinweise (auch anonym). Es gilt die Unschuldsvermutung.