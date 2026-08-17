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Bande aus Georgien

Säure-Einbrüche in Wien: Zwei Männer gefasst

Türschloss mit Spuren von Säureschaden und deutlichen Auflösungserscheinungen.
© LPD WIEN (Archivbild)
Die Ermittlungen der Wiener Polizei führten zu einer georgischen Tätergruppe.
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Wien. Nach einer Serie von Wohnungseinbruchsdiebstählen in Wien, bei denen sich Täter mittels ätzender Säure Zutritt zu Wohnungen verschafft haben, sind am frühen Sonntagmorgen zwei Verdächtige festgenommen worden. Sie sollen zu einer georgischen Tätergruppe gehören, zu der die kriminalpolizeilichen Ermittlungen führten. Zwischen Februar und Juli 2026 kam es zu einer zweistelligen Zahl an Wohnungseinbrüchen in Wien, teilte die Polizei am Montag mit.

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Auf frischer Tat ertappt

Laut Polizei wurden die beiden Männer, ein 42-jähriger und ein 39-jähriger Georgier, seit einiger Zeit observiert. Am Wochenende wurden sie in Wien-Landstraße auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Im Wohnhaus, in welchem sich einer der Verdächtigen vor der Festnahme aufhielt, konnten Einbruchsspuren durch ätzende Säure festgestellt werden. Die Männer befanden sich in polizeilicher Anhaltung. Bisher wurden sie noch nicht einvernommen. Von den Einbrüchen betroffen waren diverse Wohnungen in den Bezirken Landstraße, Wieden, Favoriten, Meidling, Margareten und Döbling.

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