62-Jährige kam bei Feuer in Wohnung ums Leben

Die Bewohnerin wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie wenig später verstarb.

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Wien. Mehrere Mieter eines Mehrparteienhauses im 22. Wiener Gemeindebezirk alarmierten Samstagnacht die Feuerwehr. Gegen 3.30 Uhr ging die Wohnung eines Ehepaares in Flammen auf.

Ermittlungen laufen

Die Wiener Berufsfeuerwehr rückte sofort aus und verschaffte sich Zutritt zu der betroffenen Wohnung. Dort fanden die Einsatzkräfte die reglose 62-jährige Bewohnerin vor. Ihr Ehemann befand sich ebenfalls noch in der Wohnung, er war aber unverletzt. Das Ehepaar wurde daraufhin von den Florianis ins Freie gebracht.

Die 62-Jährige wurde anschließend von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Anschließend wurde die lebensgefährlich verletzte Frau in den Schockraum eines Spitals gebracht, wo sie in weiterer Folge verstarb.

Fünf weitere Hausbewohner wurden aufgrund des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen von der Rettung notfallmedizinisch versorgt. Sie wurden anschließend in häusliche Pflege entlassen.

Das Feuer konnte von den Einsatzkräften gelöscht werden. Anschließend kontrollierten weitere Atemschutztrupps das verrauchte Stiegenhaus. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.