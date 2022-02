Verzweiflungs-Mord an todkranker Ehefrau

Wiener kündigte gegenüber seiner Tochter die Tat an und machte sein Vorhaben wahr.

Wien. Donnerstagfrüh rief ein 54-Jähriger seine Tochter an: „Ich werde die Mama und mich töten“, drohte der Wiener und ­legte auf. Die völlig geschockte Frau alarmierte gegen 7.30 Uhr die Polizei, die sofort mit mehreren Streifen zur Wohnung des Ehepaares in die Veitlissengasse (Hietzing) raste.



Lebensgefahr. Nachdem die Beamten die Türe zur Dachgeschosswohnung öffneten, wurden die schlimmsten Befürchtungen wahr: „Die Kollegen fanden das Paar regungslos im Bett vor“, sagte Polizeisprecher Mohamed Ibrahim. Während für die 57-Jährige jede Hilfe zu spät kam, war der 54-Jährige noch am Leben. Er wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht und schwebt in Lebensgefahr.

Laut ersten Infos dürfte das Opfer von seinem Gatten erwürgt worden sein, bevor sich der 54-Jährige durch die Einnahme verschiedenster Medikamente selbst zu richten versuchte.



Motiv. Der Hintergrund der Tat dürfte mit einer schweren Krankheit der 57-Jährigen zu tun haben. Der Verdächtige soll verzweifelt gewesen sein. Ein Abschiedsbrief wurde bislang nicht gefunden. (kuc)