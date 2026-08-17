Kulturfestival
Afrika Tage mit Rhythmen, Farben und Genuss
Mit bewegenden Rhythmen, authentischer Kulinarik und spannenden Begegnungen versprechen die Afrika Tage auf der Donauinsel auch heuer wieder ein buntes Sommererlebnis mitten in Wien. Bis inklusive Montag, den 24. August, warten auf dem Bazar vor Ort besondere Stoffe, schillernder Schmuck, traditionelles Handwerk, duftende Gewürze sowie Fair-Trade-Produkte von Marokko über Kenia und Südafrika bis Madagaskar.
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Genießer kommen garantiert auf ihre Kosten dank zahlreicher Essensstände, Bars und Cafés, wo Spezialitäten aus verschiedenen Regionen Afrikas serviert werden. Neben allseits bekannten Gerichten wie Couscous, Falafel und Kochbananen können Festivalgäste auch hierzulande weniger verbreitete Speisen wie Akara, Suya, Dundun oder Bissap probieren. Die Standbetreiber setzen dabei auf regionale Zutaten und bieten auch eine Auswahl an vegetarischen Gerichten an. Für ausgelassene Stimmung wird darüber hinaus auf der großen Bühne gesorgt, wo Live-Bands das Publikum zum Tanzen bringen.
Wer abseits davon aktiv werden möchte, kann bei Kochkursen am 18. und 20. August mitmachen - aber Achtung, die Plätze sind jeweils auf 20 Teilnehmer begrenzt. Darüber hinaus werden im Erzählzelt täglich Geschichten aus afrikanischen Traditionen vorgetragen, begleitet von Trommeln, Tanz und Gesang. Für die jüngsten Besucher sorgen zudem Kamel- und Ponyreiten für freudige Gesichter. Der Eintritt kostet von Dienstag bis Sonntag 10 Euro pro Person, Kinder unter zwölf Jahren zahlen nichts. Aufgepasst: Für Kurzentschlossene ist der Eintritt am Montag kostenlos!
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