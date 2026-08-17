Afrika Tage mit Rhythmen, Farben und Genuss

Bis 24. August ist die Wiener Donauinsel wieder ein farbenfroher Treffpunkt afrikanischer Kultur und lädt Besucher zu einer Reise quer durch den Kontinent ein.

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Mit bewegenden Rhythmen, authentischer Kulinarik und spannenden Begegnungen versprechen die Afrika Tage auf der Donauinsel auch heuer wieder ein buntes Sommererlebnis mitten in Wien. Bis inklusive Montag, den 24. August, warten auf dem Bazar vor Ort besondere Stoffe, schillernder Schmuck, traditionelles Handwerk, duftende Gewürze sowie Fair-Trade-Produkte von Marokko über Kenia und Südafrika bis Madagaskar.

Bunte Stoffe und Gewänder laden zum Stöbern ein. © Nikolai Uzelac

Frau Lalasoa ist mit ihrem Stand "Mada Spice" bereits seit 2009 bei den Afrika Tagen vertreten. © Nikolai Uzelac

Wer authentische Kunst sucht, ist bei den Afrika Tagen goldrichtig. © Nikolai Uzelac

Authentische Musikinstrumente finden sich in Hülle und Fülle. © Nikolai Uzelac

Genießer kommen garantiert auf ihre Kosten dank zahlreicher Essensstände, Bars und Cafés, wo Spezialitäten aus verschiedenen Regionen Afrikas serviert werden. Neben allseits bekannten Gerichten wie Couscous, Falafel und Kochbananen können Festivalgäste auch hierzulande weniger verbreitete Speisen wie Akara, Suya, Dundun oder Bissap probieren. Die Standbetreiber setzen dabei auf regionale Zutaten und bieten auch eine Auswahl an vegetarischen Gerichten an. Für ausgelassene Stimmung wird darüber hinaus auf der großen Bühne gesorgt, wo Live-Bands das Publikum zum Tanzen bringen.

Hungrig bleibt am Festival garantiert niemand. © Nikolai Uzelac

Gemütliches Beisammensein von früh bis spät. © Nikolai Uzelac

Wer mag, kann sich den Besuch mit Nüssen und Früchten versüßen. © Nikolai Uzelac

Live-Musik sorgt tagtäglich für ausgelassene Stimmung. © Nikolai Uzelac

Wer abseits davon aktiv werden möchte, kann bei Kochkursen am 18. und 20. August mitmachen - aber Achtung, die Plätze sind jeweils auf 20 Teilnehmer begrenzt. Darüber hinaus werden im Erzählzelt täglich Geschichten aus afrikanischen Traditionen vorgetragen, begleitet von Trommeln, Tanz und Gesang. Für die jüngsten Besucher sorgen zudem Kamel- und Ponyreiten für freudige Gesichter. Der Eintritt kostet von Dienstag bis Sonntag 10 Euro pro Person, Kinder unter zwölf Jahren zahlen nichts. Aufgepasst: Für Kurzentschlossene ist der Eintritt am Montag kostenlos!