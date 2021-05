Kein Corona-Test, aber 50 Euro

Zwei Rumänen wurden am Grenzübergang Nickelsdorf der Polizei übergeben.

Zwei Rumänen haben am Dienstag versucht, am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) Soldaten zu bestechen, um ohne Corona-Test nach Österreich einreisen zu dürfen. Sie wurden der Polizei übergeben, sagte ein Sprecher des Militärkommandos Burgenland am Donnerstag gegenüber der APA. In den vergangenen Wochen sei es zu ein paar derartigen Fällen gekommen.

Die beiden überreichten bei der Kontrolle ihre Pässe mit Geldscheinen an die Bundesheersoldaten. Es soll sich um rund 50 Euro gehandelt haben, so der Sprecher. Die Rumänen wurden der Exekutive übergeben.