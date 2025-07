Stavaric: Underwater Love - jetzt sind die Wale dran

Band vier der Meerestier-Reihe ist da!

Darauf haben wir schon sehnlichst gewartet, endlich ist er da! Der neue Band von Autor Michael Stavarič und Illustratorin Michèle Ganser‘s Meerestier-Reihe widmet sich den Walen. Die Vorgängerbücher (mittlerweile auch auf Englisch zu haben und mehrfach mit renommierten Preisen ausgezeichnet) rückten Krake, Hai und Qualle in den Mittelpunkt.

Mehr zum Thema



Verschmelzung

In bewährter Manier verschmelzen auch in Faszination Wale – Die Giganten unserer Zeit Text und Bild zu einem großen Ganzen. Autor und Illustratorin gelingt hier perfekt, eine phantastische Lesewelt zu erschaffen. Die Texte sind voll Tiefgang, besonderer Informationen und Wortwitz. Eine seltene wie glückliche Mischung für ein Kinderbuch.

© Leykam, Michèle Granser, Minitta Kandlbauer, privat

Klug & ästhetisch

Doch, Moment, wir würden dieses Buch niemals auf eine Altersgruppe limitieren. Es bereitet nämlich Freude beim Vorlesen und Selberlesen - großen wie kleinen Menschen. Denn für kluge und witzige Wissensvermittlung, die ästhetisch so hochwertig gestaltet wurde (bitte, nehmen Sie das Buch in die Hand und streichen Sie einmal übers Cover!) sind wir alle definitiv nie zu alt.

Der große Buch-Talk zum Thema

oe24: Lieber Herr Stavarič, „Faszination Wale“ ist das vierte ihrer Bücher über Meeresgetier. Die drei Vorgänger (Haie, Kraken und Quallen) waren sehr erfolgreich, wurden mehrfach ausgezeichnet. Warum interessieren sich die Lesenden für Meerestiere?

Stavarič: Der Ozean – insbesondere die Tiefsee – bleibt das letzte große Mysterium auf diesem Planeten. Laufend gibt es dort neue Entdeckungen und schlussendlich ist dieser Lebensraum entscheidend für den Fortbestand der Menschheit. Außerdem wirken Meerestiere (im Unterschied zu Landtieren) wie von einem anderen Planeten. Auch Kinder erfassen sofort, dass unter Wasser andere Geschichten erzählt werden …



oe24:Und, was ist der Reiz für sie als Autor, über diese zu schreiben?

Stavarič: Ich wollte als Kind einmal Meeresbiologe werden, war fasziniert von Stränden und Strandgut und vor allem den im Wasser lebenden Tieren. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass sie geschützt werden. Und wir wissen wie Menschen agieren: Man schützt das, was man schätzt und kennt.

oe24: Was hat Sie am Meisten bei der Recherche an Walen fasziniert?

Stavarič: Im Unterschied zu Kraken, Quallen und Haien sind Wale bereits „Sympathieträger“. Sie sind für die meisten Menschen „vertraute“ Lebewesen. Ich denke dennoch, dass vielen, die unser Buch lesen, etliche der erwähnten Zusammenhänge und Exkurse neu sein werden. Es ging mir also auch darum, zu überraschen.



oe24: Wie kann man sich die Zusammenarbeit mit Illustratorin Michèle Ganser vorstellen?

Stavarič: Wir sind mittlerweile ein eingespieltes Team. Ich versuche möglichst zügig ein fertiges Manuskript abzuliefern, recherchiere hierzu diverse Fotografien und Darstellungen und Michele entscheidet schlussendlich, was sie illustrieren mag. Natürlich besprechen wir uns auch mit dem Verlag, denn jedes Buch der Reihe weist eine Besonderheit auf. Bei den Walen ist das beispielsweise eine Aufklappseite.

Zum Abschluss: Mit welchem Tier wird die Reihe fortgesetzt?Stavarič: Wir haben uns darauf verständigt, dass wir die Reihe fortsetzen, wenn uns die Leser*innen treu bleiben. Es wird durchaus schwieriger, diese zu erreichen, weil Medien nicht mehr so ausführlich über unser Projekt berichten – und selbst mit neuen Preisen (Stichwort Aufmerksamkeit) ist kaum zu rechnen. Ich denke aber, dass es einen weiteren Band geben wird, aber worüber ich schreiben werde, steht noch in den Sternen. Unlängst sagte mir ein Kind, dass es gerne in die Tiefsee abtauchen würde. Vielleicht wird es ja um kuriose Tiefseetiere gehen?