Nach Lebenskrise: Til Schweiger ist frisch verliebt

Nach gesundheitlichen Rückschlägen zeigt sich Til Schweiger wieder voller Energie: An der Seite des Schauspielers sorgt die Erzieherin Oona für neue Stabilität in seinem Leben.

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Beim Mallorca-Kino-Event in der Bodega Suau stand Til Schweigers Werk "Die Hochzeit" im Mittelpunkt, doch der als Stargast angekündigte Filmemacher war aus beruflichen Gründen verhindert.

Oona heißt die neue Liebe

Stattdessen wandte er sich per Videobotschaft an das Publikum. Vor Ort zog jedoch eine andere Begleitung die Blicke auf sich: Sein Vater Herbert erschien gemeinsam mit der 39-jährigen Oona, die als neue Frau an der Seite des Regisseurs gilt, wie die Bunte nun in ihrer neuen Ausgabe berichtet.

Auftritt mit seinem Vater

Oona und Herbert Schweiger zeigten sich vertraut und nahmen nebeneinander in der ersten Reihe Platz. In den vergangenen Monaten ist die gelernte Kindergärtnerin aus Berlin zu einem festen Bestandteil seines Alltags geworden. Früher war sie mit Martin Wernicke von der Reality-Serie Berlin Tag und Nacht zusammen. Er hat noch Fotos von Oona auf seinen Social Accounts.

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So ist Oona

Freunde beschreiben sie als warmherzig, liebevoll und als echtes Organisationstalent. Zusammen mit einer Kollegin betrieb sie in Berlin eine mit Liebe zum Detail eingerichtete Kita; im Umfeld heißt es, dass man sich bei ihr sofort aufgehoben und zu Hause fühle.

Til Schweiger © Getty Images

Wichtige Stütze im Alltag

Ihre Präsenz zeigt sich in verschiedenen Facetten seines täglichen Lebens:

Gemeinsamer Rückzugsort: Sie soll bei ihm auf der mallorquinischen Finca wohnen und verlässlich seine Anrufe entgegennehmen.

Begleitung bei Projekten: Bereits an Pfingsten 2026 begleitete sie ihn beim ersten großen Comeback-Fotoshooting auf der Insel.

Einbindung in die Familie: Neben dem vertrauten Auftritt mit seinem Vater unterstützt sie ihn bei seiner schrittweisen Rückkehr in die Öffentlichkeit.

Das Star-Foto des Tages 1 / 3 21.10.2016: HALLOWEEN-Alarm! Arnold Schwarzenegger und sein Sohn Patrick schnitzen Kürbisse mit Gesichtern in der Küche. © Instagram 20.10.2026: Beim Besuch des Sultans aus dem Oman war die Stimmung zwischen William und Kate sehr freudig. © Anadolu via Getty Images 20.10.2026: Kate und Königin Camilla beim Besuch des Sultans aus dem Oman. © Samir Hussein/WireImage

Neuer Lebensabschnitt nach Krise

Nach einer längeren Phase des Rückzugs aus gesundheitlichen Gründen tritt Til Schweiger seit einigen Monaten wieder vermehrt öffentlich auf. Im Podcast "Hotel Matze" hatte er 2024 offen eingeräumt: "In den letzten Jahren habe ich oft zu viel Alkohol getrunken." Zuletzt präsentierte er sich spürbar erholt, wie etwa bei der moralischen Unterstützung seiner Töchter Luna und Lilli im September bei der Fernsehshow "Schlag den Star", was in seinem Umfeld auch auf den stabilisierenden Einfluss seiner Partnerin zurückgeführt wird.