Maurice Dziwak gewinnt "Promi Big Brother" 2026

Der Reality-TV-Star hat die 14. Staffel von "Promi Big Brother" gewonnen. Im Finale setzte er sich gegen Axel Schulz durch und sicherte sich das Preisgeld von 100.000 Euro.

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Nach zwei Wochen ständiger Überwachung, Streits und Lästereien steht der Sieger fest: Der 28-jährige Reality-TV-Star Maurice Dziwak konnte am Montagabend im Finale der Sat.1-Show 59,8 Prozent der Zuschauerstimmen auf sich vereinen und gewann gegen den 57-jährigen ehemaligen Profiboxer Axel Schulz. Dziwak freut sich über 100.000 Euro Preisgeld.

Der Auszug der Finalisten

Für die 28-jährige Francesca Morgese endete der Finalabend früh auf dem fünften Platz. Danach traten die verbliebenen vier Bewohner Nadja Benaissa (44), Gia Georgina (37), Axel Schulz und Maurice Dziwak im Spiel "Vier gewinnt" gegen den Magier Philo an. Maurice Dziwak und Gia Georgina gewannen ihre Spiele, während Axel Schulz und Nadja Benaissa verloren und nominiert wurden. Nach dem Zuschauervoting schied Benaissa auf Platz vier aus, gefolgt von Georgina auf dem dritten Rang.

Maurice Dziwak © Joyn/Willi Weber

Emotionen und große Pläne

Neben den Entscheidungen gab es emotionale Szenen. Der 42-jährige ehemalige Fußballprofi Christian Lell weinte bei seinen Rückblickbildern und wurde von Godfrey Egbon getröstet. Maurice Dziwak zeigte sich gerührt, mit Axel Schulz im Finalduell zu stehen. Bereits vor dem Finale kündigte Dziwak an, einen großen Teil des Preisgeldes seinen Eltern für eine Wohnung mit Garten zu geben, Geld für seine zwei Kinder zurückzulegen sowie Tierheime und bedürftige Menschen zu unterstützen. Im Interview mit Sat.1 nannte er Francesca Morgese als seine wichtigste Bezugsperson im Haus.

Zwei Wochen voller Strapazen

Die 14. Staffel startete am 5. Oktober mit 14 Prominenten. Das Konzept unterteilte die Show in ein komfortables Haus und einen einfachen Garten mit Pritschen, Hängematten sowie Außendusche. Vor dem Finale schieden unter anderem Godfrey Egbon, Tessa Bergmeier, Kim Virginia Grey, Nikola Grey, Redo, Anouschka Renzi und Nina Bridney aus. Am Sonntag verließen Christian Lell und Schauspieler Gedeon Burkhard das Format.