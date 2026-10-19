Meghan stinksauer auf Harry: Peinlicher Fauxpas beim ersten Date

Beim allerersten Rendezvous von Prinz Harry und Meghan Markle stand die spätere royale Liebesgeschichte kurz vor dem vorzeitigen Abbruch. Ein massives Verkehrschaos in London und eine verhängnisvolle Funkstille brachten die damalige Schauspielerin beinahe dazu, das Treffen wutentbrannt zu verlassen.

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Die Anfänge der Beziehung zwischen dem Herzog von Sussex und der US-Amerikanerin verliefen alles andere als märchenhaft. Wie das britische Magazin Hello! berichtet, blickt Prinz Harry in seinen Memoiren "Spare" auf jenen Sommerabend im Jahr 2016 zurück, an dem die gemeinsame Geschichte im Londoner Nobel-Privatklub Soho House ihren Lauf nehmen sollte. Pünktlichkeit gilt im britischen Königshaus eigentlich als oberste Tugend, doch ausgerechnet an diesem Abend geriet der Zeitplan völlig aus den Fugen.

Harry saß gemeinsam mit seinen Leibwächtern in den verstopften Straßen der britischen Metropole fest. Ein Verlassen des Fahrzeugs, um die verbleibende Strecke zu Fuß zurückzulegen, war aus Sicherheitsgründen ausgeschlossen. Die Gefahr eines Menschenauflaufs und eines massiven Paparazzi-Gewitters mitten in der Innenstadt wäre für das Sicherheitsteam unkalkulierbar gewesen. Anstatt seiner Verabredung jedoch die missliche Lage per Mobiltelefon zu schildern, traf Harry eine folgenschwere Entscheidung und schwieg. In seinem Enthüllungsbuch räumte der Prinz diesen Fehler unumwunden ein: "Per SMS ließ sich das aber nicht vermitteln. Also habe ich einfach … nicht geantwortet. Was sie sicher irritiert hat."

Eiszeit im Soho House: Harry rettet die Situation

Für Meghan Markle, die zu dieser Zeit als Seriendarstellerin der erfolgreichen Anwaltsserie "Suits" vor der Kamera stand, wirkte das Verhalten ihres Verabredungspartners wie pure Respektlosigkeit. Eine halbe Stunde lang saß sie mutterseelenallein im Lokal und wartete auf ein Lebenszeichen. In der gemeinsamen Netflix-Dokumentation gab Meghan später ganz offene Einblicke in ihre damalige Gefühlswelt und ihre aufkeimende Wut: "Ach, so einer ist das also? Nein danke, auf so jemanden warte ich nicht."

Die entscheidenden Faktoren des missglückten Starts im Überblick:

Schauplatz des ersten Kennenlernens: Der exklusive Promi-Klub Soho House in London

Unerbittlicher Verkehrskollaps verhinderte das rechtzeitige Erscheinen von Prinz Harry

Sicherheitsvorschriften verboten Harry das Aussteigen und Zufußgehen

Vollständige Funkstille per SMS sorgte bei Meghan für den Eindruck von Arroganz

30 Minuten Verspätung brachten das Rendezvous an den Rand des Scheiterns

Als Harry schließlich nach dreißigminütiger Verspätung den Raum betrat, wendete sich das Blatt im letzten Moment. Der Prinz war sichtlich mit den Nerven am Ende, rot angelaufen und schweißgebadet. Seine Verlegenheit und das aufrichtige Schamgefühl zeigten der Schauspielerin sofort, dass keine böse Absicht oder herablassende Überheblichkeit hinter dem Zuspätkommen steckte. Das sprichwörtliche Eis war damit gebrochen und das Paar fand zueinander.

Rollentausch beim zweiten Date und royales Happy End

Wie harmonisch die Chemie zwischen den beiden trotz der anfänglichen Panne war, zeigte sich bereits am darauffolgenden Abend. Wie die britische Tageszeitung The Independent berichtet, verabredeten sich Harry und Meghan unmittelbar für den nächsten Tag zu einem zweiten Date. Diesmal drehte sich der Spieß allerdings um: Meghan erschien ihrerseits einige Minuten zu spät zum Treffpunkt.

Harry reagierte auf die Verspätung seiner Begleiterin mit viel Humor und Charme. Anstatt ihr Vorhaltungen zu machen, beruhigte er sie sofort mit einer liebevollen Liebeserklärung: "Du könntest so spät kommen, wie du willst, ich bewege mich nicht vom Fleck. Ich will dich einfach wiedersehen."

Aus dem holprigen ersten Eindruck entwickelte sich in der Folge eine leidenschaftliche Beziehung, die das britische Königshaus nachhaltig verändern sollte. Im Mai 2018 gaben sich die beiden bei einer weltweit übertragenen Traumhochzeit auf Schloss Windsor das Ja-Wort. Heute leben Harry und Meghan gemeinsam mit ihren beiden Kindern Archie und Lilibet in Kalifornien und können über den Fauxpas ihrer allerersten Begegnung längst gemeinsam lachen.