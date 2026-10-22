Helene: "Bei Kaiserschmarrn werde ich schwach!"

Am 11. und 12. Dezember hält Helene Fischer auf Einladung von Konzert-Zampano Klaus Leutgeb Schladming Atemlos: Konzert-Doppelpack zum Skiopening. In oe24-Interview gibt Sie dazu die Direktiven und öffnet ihr rot-weiß-rotes Herz.

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oe24: Sie kommen am 11. und 12. Dezember nach Schladming. Was darf man da erwarten?

Helene Fischer: Zwei große Konzertabende, an denen wir gemeinsam singen, tanzen und feiern werden! Ich bringe Songs mit, die mein Publikum und mich schon viele Jahre verbinden, und natürlich auch Lieder aus meinem neuen Album "WIR". Das ist dann gerade eine Woche erschienen. Ich bin gespannt, wie viel die Fans in dieser kurzen Zeit schon auswendig gelernt haben!





oe24: Zuletzt lieferten Sie die 360-Grad-Stadiontour – jetzt wird es wohl eher reduziert. Was macht für Sie den Reiz aus?

Fischer: Wir haben uns für Schladming ganz bewusst entschieden, die Musik ins Zentrum zu stellen. Meine Stimme, die Songs und das, was zwischen der Bühne und dem Publikum entsteht, haben eine enorme Kraft. Wenn Tausende Menschen mitsingen, kann das genauso überwältigend sein wie ein ganz stiller Moment, in dem alle zuhören. Diesen Raum möchte ich den Liedern geben. Und die Bergkulisse bringt eine ganz eigene Atmosphäre mit.





oe24: Dürfen sich die Besucher in Schladming auch auf die eine oder andere Live-Premiere freuen?

Fischer: Fest steht: Es werden Songs aus "WIR" dabei sein! Neue Lieder nach der Arbeit im Studio vor Publikum zu singen, ist für mich immer besonders aufregend. Man erlebt unmittelbar, was sie bei den Menschen auslösen. Welche Titel es genau werden, möchte ich noch nicht vorwegnehmen.





Veranstaltungs-Zampano Klaus Leutgeb holt Helene Fischer am 11. und 12. Dezember zum Skiopening nach Schladming. © Daniel Scharinger

oe24: Schon 2022 standen Sie in Bad Hofgastein auf der Bühne. Welche Erinnerungen haben Sie daran?

Fischer: Das Konzert war ursprünglich 2020 geplant und musste wegen der Pandemie erst auf 2021 und dann auf 2022 verschoben werden. Ich erinnere mich besonders an diesen richtig ungemütlichen Regentag im Herbst. Es hat in Strömen geregnet, und trotzdem haben 25.000 Menschen mit uns gefeiert! Nach dem langen Warten endlich gemeinsam diesen Abend zu erleben und zu sehen, wie wenig sich die Menschen vom Wetter die Freude nehmen ließen, war etwas Besonderes.

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oe24: Was macht Österreich für Sie so besonders?

Fischer: Mit Österreich verbinde ich viele schöne Konzertmomente und eine Herzlichkeit, die mir immer wieder begegnet. Deshalb fühlt sich das Wiederkommen auch ein bisschen vertraut an. Dazu diese Landschaft – die beeindruckt mich jedes Mal. Und auf einen guten Tafelspitz mit einer typisch österreichischen Nachspeise freue ich mich natürlich auch. Bei Kaiserschmarrn werde ich schon schwach!

© Leutgeb Entertainment Group





oe24: Nützt man die Tage in Schladming auch für ein paar freie Tage in den Bergen oder gar zum Skifahren?

Fischer Zunächst sind die Tage für die Konzerte und die Vorbereitungen reserviert. Ob dazwischen noch etwas Zeit für die Berge bleibt, wird sich zeigen. Ich fahre wirklich gerne Ski und stehe auch recht gut auf den Skiern. Die Umgebung wäre also schon verlockend!





Am 4. Dezember bringt Helene ihr neues Album "WIR". Die Live-Premiere steigt in Schladming! © Universal Music

oe24: Als Einstimmung kommt ab 4. Dezember Ihr neues Album "WIR" – was können Sie dazu schon verraten?

Fischer: Am 4. Dezember ist es so weit, und ich freue mich sehr darauf, dass die Menschen die neuen Lieder dann für sich entdecken können. Nach der intensiven Zeit im Studio ist das ein besonderer Moment: Die Songs gehen hinaus und werden mit den Geschichten und Gefühlen derjenigen verbunden, die sie hören. In Schladming bekomme ich dann schon kurz nach der Veröffentlichung die Reaktionen unmittelbar mit.





Lesen Sie am Samstag Teil 2 des großen oe24-Interviews: Helene Fischer über die neuen Hits, ihre Pläne, das Comeback der Weihnachtsshow und die Liebe.