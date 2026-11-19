Bei der Gen Z wird Liebe mehr denn je zur Zukunftsentscheidung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wonach sucht die Gen Z auf Dating-Apps? Diese Frage beantwortet der gerade erschienene "Hinge Gen Z Report 2026". Er zeigt, dass junge Singles sich, wenn sie an die große Liebe denken, jemanden wünschen, der nicht nur zu ihrem aktuellen Leben passt: Der künftige Partner oder die künftige Partnerin soll neue Zukunftsperspektiven eröffnen. Sie wollen jemanden an ihrer Seite, der ihnen Hoffnung und Inspiration gibt.

Das "Perspektivenpaar"

Die Entscheidung, wenn sie daten, wird für viele auch zu einer Entscheidung über ihr künftiges Ich: 76 Prozent der Gen-Z-Dating-App-Nutzer:innen stellen sich bei der Suche nach dem idealen Partner gleichzeitig vor, wer sie selbst künftig sein möchten. Bei den Millennials sind es 65 Prozent.

Selbstoptimierung beeinflusst Dating

Der weltweite Selbstoptimierungs-Trend, der unser Aussehen, unsere Karriere und unsere Gesundheit bestimmt, greift jetzt auch auf unser Liebesleben über. Die Folge: Jedes Date fühlt sich wie ein Test an, ob die Person auch zu der Zukunft passt, die wir uns vorstellen.

Diese hohen Ansprüche erzeugen auch enormen Druck und machen das erste Date zum Zukunftstest. Hinge empfiehlt, emotionale Bedürfnisse auf ein größeres soziales Netzwerk zu verteilen und nicht ausschließlich vom romantischen Partner zu erwarten, alle Wünsche zu erfüllen.

Die Erkenntnisse basieren auf den persönlichen Erfahrungen von mehr als 13.000 Hinge-Nutzer:innen weltweit.