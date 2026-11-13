„Mein Freund chattet nachts mit Cam-Girls": Er nennt es harmlosen Spaß

Eine Frau fühlt sich von ihrem Partner zunehmend betrogen und emotional vernachlässigt. Doch ihr Freund sieht offenbar kein Problem in seinem pikanten Online-Doppelleben.

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Was für ihn offenbar nur ein harmloser Zeitvertreib ist, wird für sie immer mehr zum Albtraum: Statt gemeinsame Zeit mit seiner Partnerin zu verbringen, zieht sich ein Mann Abend für Abend in ein separates Zimmer zurück. Dort wartet bereits sein Laptop und eine virtuelle Welt voller fremder Frauen, erotischer Gespräche und kostenpflichtiger Sex-Chats.

Sein Feierabend gehört fremden Frauen

Cam Girl © Getty Images

In einem Brief an die britische Kummerkasten-Expertin Jane O’Gorman schildert die verzweifelte Frau, wie sehr sich ihre Beziehung verändert hat. Ihr Partner arbeite in einer extrem belastenden Branche und müsse mit schwierigen Arbeitsbedingungen zurechtkommen. Doch anstatt gemeinsam nach einem Ausgleich zu suchen, flüchte er sich jeden Abend in erotische Online-Unterhaltung. Seine Rechtfertigung? Er würde niemals körperlich fremdgehen. Die Online-Flirts seien lediglich eine Möglichkeit, nach einem stressigen Arbeitstag abzuschalten.

Das gemeinsame Liebesleben leidet

Besonders bitter: Dabei bleibt es offenbar nicht bei unverbindlichen Nachrichten. Der Mann chatte mit Frauen aus aller Welt, darunter Hausfrauen, bezahle aber auch private Gespräche und Stripshows von Online-Sexarbeiterinnen. Seine Abende verbringe er häufig bis Mitternacht vor seinem Laptop. Für seine Partnerin bleibt währenddessen kaum noch Aufmerksamkeit übrig.

Und auch das gemeinsame Liebesleben leidet offenbar unter seinem virtuellen Vergnügen. Die Frau berichtet, dass ihr Freund nach ausgiebigen Solo-Sessions häufig so erschöpft sei, dass für echten Sex mit ihr kaum noch Energie bleibe.

Selbst gemeinsame Unternehmungen interessieren ihn nicht mehr

Dabei habe sie durchaus versucht, ihren Partner aus seiner digitalen Parallelwelt zurückzuholen. Sie schlug gemeinsame Aktivitäten vor, etwa zusammen joggen zu gehen. Doch auf solche Vorschläge reagierte er offenbar wenig begeistert. Wie weit seine Prioritäten inzwischen verschoben sind, zeigte sich laut ihrem Bericht bei einem besonders unangenehmen Vorfall.

Cam Girl © Getty Images

Als der Vater ihres Partners eines Abends völlig aufgelöst anrief, weil er seine Haustürschlüssel verloren hatte, blieb er vor seinem Laptop im Nebenzimmer sitzen, anstatt seiner Familie zu helfen. Die Frau zog alleine los. Besonders unangenehm wurde die Situation, als sie dem Vater erklären musste, weshalb sein Sohn nicht mitgekommen war. Für sie war das offenbar ein weiterer Beweis dafür, wie sehr sich ihr Partner inzwischen von seinem Umfeld und ihrer Beziehung zurückgezogen hat.

Kummerkasten-Expertin stellt klare Forderungen

"Er ist nicht mehr der Mensch, in den ich mich verliebt habe", beschreibt die Frau ihre Gefühle. Sie fühle sich einsam, enttäuscht und zunehmend wütend. Die Online-Sexkontakte hätten ihre Beziehung zerstört und sie wisse nicht, wie lange sie diese Situation noch ertragen könne.

Jane O’Gorman nimmt die Sorgen der Frau ernst. Ein stressiger Chef ist kein Freifahrtschein dafür, seine Frau wie Luft zu behandeln und sich im Nebenzimmer digital zu vergnügen. Er muss sich entscheiden, echte Ehe oder virtuelle Cam-Girls. Sucht er sich keine professionelle Hilfe für seine Sucht, hat die Beziehung keinen Sinn mehr. Denn eine Beziehung besteht nicht nur daraus, körperliche Treue zu versprechen. Auch Aufmerksamkeit, Vertrauen, Respekt und gemeinsame Zeit gehören dazu.