Siebenfache Mutter (34) stirbt plötzlich im Schlaf

Lauras Familie sucht nun verzweifelt nach Antworten.

Dieses Schicksal berührt derzeit ganz Großbritannien. Die siebenfache Mutter Laura Hogg aus der Kleinstadt Skegness in Lincolnshire starb plötzlich im Schlaf. Die 34-Jährige Alleinerzieherin wollte gerade erst ein neues Leben aufbauen.

© Facebook

Obduktion brachte kein Ergebnis

Wie der „Daily Star“ berichtet, starb Laura bereits am 22. Jänner, kurz nachdem sie zusammen mit ihren Kindern nach Skegness gezogen war, um näher bei ihrer Mutter zu wohnen. Woran die junge Britin genau starb, ist bisher noch immer nicht geklärt – eine Obduktion brachte keine schlüssigen Erklärungen. Laura habe an keinen Vorerkrankungen gelitten und galt als gesund.

Unterdessen trauern Freunde um die 34-Jährige. „Ich war absolut fassungslos und schockiert, als ich herausfand, was passiert war. Ich dachte sofort an diese armen Kinder - sie müssen im Haus gewesen sein, als es geschah“, wird eine Cousine zitiert. „Uns wurde noch nichts darüber erzählt, wie sie gestorben ist, und das ist so schwer, besonders für die Kinder."

Laura hinterlässt sieben Kinder zwischen 3 und 14 Jahren. Auf GoFundme wurde eine Spendenseite eingerichtet.