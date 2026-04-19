Falscher Austro-Pass für Epstein: Behörden ermitteln nicht

Wie der Kinderschänder und US-Multimillionär Jeffrey Epstein zu einem österreichischen Pass kam, wird wohl ein Rätsel bleiben.

Denn zumindest die österreichischen Behörden ermitteln in dieser Causa derzeit nicht. Das geht aus einer Anfragenserie hervor, die die grüne Justizsprecherin Alma Zadic an die Ministerinnen und Minister für Justiz, Inneres und Äußeres gestellt hat.

So teilt etwa die hauptzuständige Justizministerin Anna Sporrer fest, dass ein von der Polizei initiiertes Verfahren eingestellt worden sei, weil Epstein ja nicht mehr lebe. Innenminister Gerhard Karner wiederum berief sich auf den Persönlichkeitsschutz, teilte dann aber auch mit, dass es keine verwaltungsrechtlichen Ermittlungen gebe. Immerhin habe es Kontakt mit US-Behörden gegeben, doch auch dazu gab Karner keine Details bekannt. Und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ließ die meisten Fragen Zadic' unbeantwortet, zentraler Satz: “Meinem Ministerium liegen dazu keine Informationen vor.„

Zadic zeigt sich gegenüber oe24 empört: “Die Öffentlichkeit hat ein Recht zu erfahren, wozu Jeffrey Epstein einen österreichischen Pass verwendet hat und was er damit gemacht hat. Während andere Länder umfassende Untersuchungen begonnen haben, zeigt die österreichische Regierung wenig Interesse daran, die Österreich-Bezüge in den Epstein-Files aufzuklären.„