Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Affären
Epstein-Files: Foto von "gefälschtem" Pass aus Österreich gefunden
© APA/US DEPARTMENT OF JUSTICE

Affären

Falscher Austro-Pass für Epstein: Behörden ermitteln nicht

19.04.26, 19:30
Teilen

Wie der Kinderschänder und US-Multimillionär Jeffrey Epstein zu einem österreichischen Pass kam, wird wohl ein Rätsel bleiben.

Denn zumindest die österreichischen Behörden ermitteln in dieser Causa derzeit nicht. Das geht aus einer Anfragenserie hervor, die die grüne Justizsprecherin Alma Zadic an die Ministerinnen und Minister für Justiz, Inneres und Äußeres gestellt hat.

So teilt etwa die hauptzuständige Justizministerin Anna Sporrer fest, dass ein von der Polizei initiiertes Verfahren eingestellt worden sei, weil Epstein ja nicht mehr lebe. Innenminister Gerhard Karner wiederum berief sich auf den Persönlichkeitsschutz, teilte dann aber auch mit, dass es keine verwaltungsrechtlichen Ermittlungen gebe. Immerhin habe es Kontakt mit US-Behörden gegeben, doch auch dazu gab Karner keine Details bekannt. Und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ließ die meisten Fragen Zadic' unbeantwortet, zentraler Satz: “Meinem Ministerium liegen dazu keine Informationen vor.„

Zadic zeigt sich gegenüber oe24 empört: “Die Öffentlichkeit hat ein Recht zu erfahren, wozu Jeffrey Epstein einen österreichischen Pass verwendet hat und was er damit gemacht hat. Während andere Länder umfassende Untersuchungen begonnen haben, zeigt die österreichische Regierung wenig Interesse daran, die Österreich-Bezüge in den Epstein-Files aufzuklären.„

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen