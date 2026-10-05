In diesem Schoko-Pudding steckt keine Schokolade

Schokolade auf dem Becher, aber keine in der Zutatenliste: Verbraucherschützer kritisieren einen beliebten Landliebe-Pudding.

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Auf dem Becher und Deckel des Landliebe–Sahnepuddings Schokolade sind deutlich Schokoladenstücke zu sehen. Auch die Sorte heißt "Schokolade".

Ein Blick auf die Zutatenliste sorgt allerdings für Verwunderung: Dort finden sich Schokoladenpulver aus Zucker und Kakao sowie fettarmes Kakaopulver - aber keine Schokolade und keine Kakaobutter.

Genau das beanstandet die deutsche Verbraucherzentrale über das Portal "Lebensmittelklarheit". Nach ihrer Einschätzung vermittelt die Verpackung einen anderen Eindruck als die tatsächliche Zusammensetzung.

Auch in Österreich landet der Landliebe-Sahnepudding regelmäßig im Einkaufswagen. Umso interessanter ist der Blick auf die Zutatenliste

Was ist eigentlich Schokolade?

Kakaopulver und Schokolade sind nicht dasselbe. Für die Bezeichnung "Schokolade" gelten bestimmte Vorgaben. Unter anderem muss das Produkt einen festgelegten Anteil an Kakaotrockenmasse und Kakaobutter enthalten.

© Screenshot Hersteller

Die Verbraucherzentrale fordert deshalb, Landliebe solle die Sorte nicht als Schokolade bezeichnen beziehungsweise keine Schokoladenstücke auf der Verpackung abbilden.

Landliebe äußerte sich bisher nicht

"Lebensmittelklarheit" wandte sich bereits im Juli 2026 an Landliebe. Eine Stellungnahme des Unternehmens lag laut Verbraucherzentrale bisher nicht vor.

Für Konsumenten bleibt damit vor allem ein Blick auf die Zutatenliste: Es ist nicht immer automatisch das drin, was auch draufsteht.