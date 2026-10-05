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Doskozil kehrt in SPÖ-Gremien zurück - aber erst nach Bablers Abgang
Die jetzt getroffene Vereinbarung soll "eine Chance bekommen", hieß es aus Doskozils Büro am Montag auf APA-Anfrage.
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Der Landeshauptmann habe in der Sitzung am Sonntag zugesagt, den "mühsam zustande gekommenen Kompromiss nicht durch öffentliche Kritik zu konterkarieren". Die nun getroffene Vereinbarung soll eine Chance bekommen.
In die Parteigremien werde Doskozil dann zurückkehren, "wenn die anvisierte personelle Neuaufstellung vollständig abgeschlossen ist und Andi Babler diesen nicht mehr angehört", hieß es weiters.
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