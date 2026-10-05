oe24
TV
E-Paper
Immo
Politik

Burgenlands LH

Doskozil kehrt in SPÖ-Gremien zurück - aber erst nach Bablers Abgang

OR
von
Ein Mann steigt aus einem Auto und begrüßt einen anderen Mann mit einem Händedruck.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Der burgenländische SPÖ-Landesparteichef Hans Peter Doskozil, der aktuell nicht in den Gremien der Bundespartei vertreten ist, will in diese erst zurückkehren, wenn der Noch-Parteivorsitzende Andreas Babler diesen nicht mehr angehört.
OE24 auf Google bevorzugen

Die jetzt getroffene Vereinbarung soll "eine Chance bekommen", hieß es aus Doskozils Büro am Montag auf APA-Anfrage.

Auch interessant

Kickl über SPÖ-Chaos: "Bis auf die Knochen blamiert"

SPÖ-Chaos: Ein Landeschef reiste schon vor der PK ab

"Was für ein Hohn" – So spottet das Netz über das SPÖ-Chaos

Der Landeshauptmann habe in der Sitzung am Sonntag zugesagt, den "mühsam zustande gekommenen Kompromiss nicht durch öffentliche Kritik zu konterkarieren". Die nun getroffene Vereinbarung soll eine Chance bekommen.

In die Parteigremien werde Doskozil dann zurückkehren, "wenn die anvisierte personelle Neuaufstellung vollständig abgeschlossen ist und Andi Babler diesen nicht mehr angehört", hieß es weiters.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

SPÖ-Chaos: Ein Landeschef reiste schon vor der PK ab

Justin Theroux schwebt auf Wolke Sieben

Brutalo-Security schlägt Flüchtlinge

Houston versagt Stimme bei größtem Hit

"Was für ein Hohn" – So spottet das Netz über das SPÖ-Chaos

FPÖ: Stocker muss "Chaos-Koalition sofort beenden"

Opposition fordert Schelling-Erklärung

Doskozil kehrt in SPÖ-Gremien zurück - aber erst nach Bablers Abgang

Verlängerung: Laptop crasht Pilnacek-U-Ausschuss

Überraschungsfest zum 60er für Prammer