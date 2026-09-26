Rabatt-Schlacht der Supermärkte

Angebot um Angebot nach Billa-Vorstoß zu Preissenkung ++ Jetzt purzeln die Preise im Lebensmittelhandel.

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Die große Rabattwelle von Billa und Billa Plus mit bis zu 3.000 Produkten, die jetzt dauerhaft im Preis gesenkt werden, hat eine Euphorie im Handel ausgelöst.

Alle wollen bei der Rabatt-Schlacht dabei sein. oe24 gibt einen Überblick zu den besten Angeboten der Händler in Österreich.

Spar plant "Aktionsfeuerwerk" im Herbst

Viele Lebensmittel gibt es derzeit deutlich günstiger. Der größte österreichische Lebensmittelhändler Spar plant im Herbst ein "Aktionsfeuerwerk", wie es gegenüber oe24 heißt. Bald werden die Details bekannt gegeben.

Schon jetzt gibt es bei Spar Mengen-Angebote, etwa bei Rauch-Eistee-Flaschen. Wer drei kauft, bekommt drei zusätzlich geschenkt. Bis 30. September läuft auch noch die Spar-Biermarkenwoche. Regionales Bier ist bis zu 50% billiger.

Hofer mit Preis-Knaller bei Fleisch und Obst

Beim Diskonter Hofer gibt es in der aktuellen Rabatt-Schlacht ab 28.9. mehrere schmackhafte Angebote.

ONNHOF Schweinefaschiertes, 1 kg, um 2,99 Euro per Packung statt 6,49 Euro (-53%).

Bananen, 0,95 € per kg statt 1,59 € (-40%) .

Avocados, Klasse I, 700 g, um 1,69 € per Netz statt 3,49 € (-51%).

Birnen, Klasse I, 1 kg, um 1,19 € per Packung statt 2,49 € (-52%)

Diese Angebote gelten bei Hofer von 28.9. bis zum 1. Oktober.

Kaffee-Aktion bei Lidl sorgt für Freude Einkauf

Bei Lidl sorgt derzeit eine Kaffee-Aktion für Furore. Lavazza-Kaffee gibt es 38% günstiger, auch viele weitere Produkte sind im Angebot.

"Wer noch mehr sparen und seinen Einkauf smarter machen möchte, nutzt unsere Lidl Plus App – mit exklusiven Angeboten, Gratis-Produkten, zusätzlichen Rabatten und vielen Partnervorteilen. Ganz nebenbei machen digitale Kassen- und Pfandbons Schluss mit der Zettelwirtschaft", heißt es von Lidl Österreich zu oe24.

Billa bringt IMMER-CLEVER-PREIS Daueraktion

Billa. Die Preisschlacht ausgelöst hat die große Angebotswelle von Billa und Billa Plus, wo neben dem neuen IMMER-CLEVER-PREIS auch neue Rabattmarkerl vorgestellt worden sind.

Seit dieser Woche können Kunden bei Billa bis zu 3.000 Produkte dauerhaft zum Diskontpreis kaufen. Rund 40 Prozent der IMMER CLEVER PREIS Artikel sind beliebte Markenprodukte, rund 30 Prozent stammen von der Preiseinstiegsmarke clever, weitere 30 Prozent von weiteren beliebten BILLA Eigenmarken wie JA!Natürlich, oder BILLA Immer Gut.

Außerdem gibt es auch neue Rabattmarkerl – die 25%-Markerl bleiben bei Billa, allerdings gelten sie jetzt direkt auf das teuerste Produkt und werden an der Kassa eingescannt. Die Rabatt-Schlacht im Handel ist in vollem Gang