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Dürrehilfe: Billa nimmt Bauern mehr Rindfleisch ab

Mehrere Kühe grasen auf einer Almwiese vor den Lienzer Dolomiten bei sonnigem Wetter.
© APA/EXPA/ JOHANN GRODER
Im Zuge von Notschlachtungen aufgrund der Trockenheit und höherem Fleischangebot prescht Billa vor und nimmt den Bauern zum gleichen Preis mehr Rindfleisch ab. Für die Kunden soll es Aktionen geben.
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Der Lebensmittelhändler Billa will Bäuerinnen und Bauern, die aufgrund der Dürre mehr Rinder als üblich schlachten müssen, mehr Fleisch abnehmen und dieses in den kommenden Wochen teilweise zu Aktionspreisen verkaufen.

Konkret wird die Rewe-Kette ihre Abnahmemengen um 20 Prozent erhöhen, heißt es in einem Statement gegenüber oe24.

Rindfleisch-Aktionen für die Kunden

Einen Teil der höheren Fleischmengen will Billa abnehmen. Dies weiterhin "zu fixen Preisen (...), die bereits im Rahmen langjähriger Partnerschaften mit Landwirten und der Erzeugergemeinschaft ARGE Rind vereinbart wurden", so das Unternehmen laut Bericht. Ein großer Teil der zusätzlichen Mengen soll über Preisaktionen abgesetzt werden.

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Hintergrund ist die Futtermittelknappheit aufgrund der Trockenheit im Grünland. In den vergangenen Wochen kam es daher wie berichtet in diversen Regionen zu mehr Schlachtungen. Das Fleischangebot stieg, am Schlachtkuhmarkt sanken in der Konsequenz die Preise, vielerorts musste das Fleisch eingekühlt werden.

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