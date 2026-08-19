Palais Mautner Jäger für 12,5 Mio. € auf willhaben

Ein beeindruckendes Bauwerk der Belle Époque im Herzen Wiens ist aktuell zum Kaufpreis von 12,5 Mio. Euro zu haben.

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Nicht alle Tage gibt es so ein Stadtjuwel auf willhaben. Die Fotos des Palais Mautner Jäger zeigen einen Luxuspalast mit großzügigem Garten und Pool. Gelegen nahe des Schloß Belvedere im 3. Bezirk in Wien. Kaufpreis: 12,5 Millionen Euro.

Pool, Sauna und Tiefgarage

Das barockklassizistische Altbaugebäude wurde vom Architekten Franz R. Neumann gemeinsam mit Frauenrechtspionierin Hertha Jäger und Ehemann Gustav Jäger erbaut

Pool, Sauna, Aufzug und Tiefgarage sind dabei

Aktuell ist das Palais nicht saniert: Optional ist die Stadtvilla auch in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt luxuriös saniert zu erwerben. Saniert kostet die Villa dann 17 Millionen!

Das Palais Mautner Jäger war Anfang des 20. Jahrhunderts beliebter Treffpunkt von Wiener KünstlerInnen und Intellektuellen. Frauenrechtsaktivistin Hertha Jäger, die gemeinsam mit Ehemann Gustav Jäger und dem renommierten Architekten Franz R. Neumann für den Bau der Stadtvilla verantwortlich zeichnete, war damals als Salonnière bekannt – eine beliebte Gastgeberin, die mit vielen, die Rang und Namen hatten, gut vernetzt war.

Nun wird für das Bauwerk im dritten Wiener Gemeindebezirk ein/e neue/r EigentümerIn gesucht. Dabei besteht die Möglichkeit, die Immobilie im Ist-Zustand zum Preis von 12,5 Mio. Euro zu kaufen oder sie nach vollständiger Sanierung zu einem Kaufpreis von17 Mio. Euro zu erwerben.

Historisches Bauwerk mit großem Entwicklungspotenzial

Das Grundstück erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 2.026 m ², wovon 1.516 m² auf den Garten entfallen. Die aktuelle Nutzfläche beträgt 793 m² und wird in drei Stockwerke sowie ein Kellergeschoss unterteilt. Zum Kauf angeboten wird das historische Palais von dem auf High-End-Immobilien spezialisierten Immobilienmakler Lifestyle Properties. Dieser schildert im Rahmen der Objektbeschreibung auf willhaben auch das Entwicklungspotenzial des Palais und dass "eine aktuelle Planung zum Aus- und Umbau eine Erweiterung auf insgesamt vier Stockwerke mit einer Nutzfläche von ca. 1.455 m² umfasst. Es sollen dabei luxuriöse Wohnbereiche, ein Wellnessbereich mit Pool, Sauna und Fitnessbereich sowie eine Tiefgarage inklusive KFZ-Aufzug entstehen."

Neben dem Hauptgebäude gehört im parkähnlich angelegten Garten auch ein Pförtnerhäuschen zur Immobilie, das laut Plan ebenfalls um ein Dachgeschoss ergänzt werden soll.

"Wer sich für die bereits geplante Revitalisierung des Anwesens entscheidet, darf sich sicher sein, dass der Fokus dabei auf der Erhaltung des historischen Charakters liegt, denn: Die Restaurierung wird von Testor & Partner in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt vorgenommen", heißt es seitens Lifestyle Properties.

Vorzüge des Wiener Innenstadtlebens inklusive

Die Immobilie auf willhaben verbindet dabei alle Vorteile eines großzügig bemessenen Palais mit jenen des Lebens in den Innenbezirken Wiens. Und so befinden sich unweit der Stadtvilla zahlreiche Geschäfte des täglichen Bedarfs, ÄrztInnen, Schulen und Krankenhäuser sowie eine ausgezeichnete Anbindung an den öffentlichen Verkehr.