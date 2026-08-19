oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Lungentransplantation

Mette-Marit: So geht es jetzt mit der Prinzessin weiter

SR
von
Mette-Marit
© Getty Images
Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit feiert am heutigen Mittwoch ihren 53. Geburtstag im engsten Familienkreis und verzichtet nach ihrer Lungentransplantation auf öffentliche Auftritte.
OE24 auf Google bevorzugen

Aus lungenärztlicher Sicht ist das anhaltende Fehlen der Kronprinzessin kein Anzeichen für medizinische Komplikationen, sondern ein notwendiger Schutzschild.

Nach einer Organtransplantation wird das Immunsystem medikamentös stark unterdrückt, um Abstoßungsreaktionen des neuen Organs zu verhindern. In dieser Phase kann bereits eine einfache Erkältung lebensgefährlich werden. Ihr aktueller Alltag gleicht daher einem streng isolierten Trainingslager zu Hause, das von striktem Infektionsschutz, klinischer Sauberkeit und stark limitierten Kontakten geprägt ist.

Auch interessant

Königin Maximá enthüllt Demenz-Drama!

Earl Spencer: Buch über Schwester Diana gegen "Unwahrheiten"

Fergie: Untergetaucht nach Austro-Urlaub

Engmaschiges Monitoring

Der Tagesablauf der Kronprinzessin wird derzeit von medizinischen Kontrollen und gezielter Rehabilitation bestimmt. Folgende Maßnahmen stehen im Vordergrund:

  • Tägliche Prüfungen der Lungenfunktion zur Messung der Kapazität.
  • Regelmäßige Temperatur- und Blutdruckkontrollen sowie Blutanalysen zur Medikamenteneinstellung.
  • Gezielte Atemtherapie zur Stärkung von Zwerchfell und Atemmuskulatur.

Nach der Operation

Nach der chirurgischen Öffnung des Brustkorbs benötigt der Körper mehrere Wochen, bis Muskeln und Knochen wieder stabil ausgeheilt sind. Mithilfe kontrollierter Physiotherapie wird die Kapazität des neuen Organs schrittweise aufgebaut. Dass Mette-Marit knapp drei Monate nach dem Eingriff noch keine Termine wahrnimmt, entspricht dem normalen medizinischen Standard für eine erfolgreiche Genesung.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Earl Spencer: Buch über Schwester Diana gegen "Unwahrheiten"

Euro leichter zum US-Dollar

Norwegens König Harald V. im Krankenhaus

"Keinen Bock mehr" – Til Schweiger rechnet mit "Tatort" ab

Fergie: Untergetaucht nach Austro-Urlaub

Mette-Marit: So geht es jetzt mit der Prinzessin weiter

IS-Vorwurf: Riesenwirbel um DFB-Star Rüdiger

Ronaldo schießt Real zu Winterkrone

Shooping Center: 100 Projekte in Arbeit

Königin Maximá enthüllt Demenz-Drama!