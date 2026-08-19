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Königin Máxima enthüllt Demenz-Drama!

Königin Máxima
© Photo Press Service, www.photopress.at
Tränen und Jubel lagen bei Königin Máxima der Niederlande immer nah beieinander, doch in diesem Sommer überschatten dunkle Wolken das royale Familienglück.
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Das strahlende Lachen und die unbändige Lebensfreude von Königin Máxima der Niederlande gehören zu ihren absoluten Markenzeichen. Doch hinter der glamourösen Fassade der 55-jährigen Monarchin verbergen sich tief sitzende Sorgen um ihre engsten Verwandten. Anstelle einer erholsamen Sommerpause sieht sich die Dreifach-Mutter aktuell mit traurigen Nachrichten aus ihrer argentinischen Heimat konfrontiert. Das Herz der Königin wiegt schwer, denn in Südamerika kämpft ihre Familie seit Jahren mit schweren Schicksalsschlägen.

Sorge um Mutter María: "Es ist eine sehr schmerzhafte Situation"

Bei einem emotionalen Besuch in einer Pflegeeinrichtung für Demenzkranke ließ die sonst so gefasste Königin ihren Gefühlen freien Lauf und gab Einblicke in ein privates Drama. "Meine Mutter hat Demenz; es ist eine sehr schmerzhafte Situation", gestand Máxima sichtlich ergriffen. Zu ihrer Mutter María del Carmen Cerruti (81) pflegt die Niederländerin seit jeher ein inniges Verhältnis. Die schmerzhafte Realität, dass die Erinnerungen ihrer Mutter langsam verblassen und die einst starke Stütze nun selbst auf rund um die Uhr angewiesene Hilfe angewiesen ist, setzt der Monarchin schwer zu.

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Maria Carmen Cerruti de Zorreguieta © Getty Images

Noch reist die 81-Jährige regelmäßig aus Buenos Aires nach Den Haag auf Schloss Huis ten Bosch, um Tochter und Enkelinnen zu besuchen. Doch die lange Reise zwischen den Kontinenten wird für die Seniorin zunehmend beschwerlich. Der eng getaktete Terminkalender der Königin lässt spontane Heimflüge kaum zu, weshalb Máxima jede freie Minute nutzt, um nach Argentinien zu fliegen.

Schwere Jahre für die Geschwister in der Heimat

Neben dem Gesundheitszustand ihrer Mutter bereitet Máxima auch ihr Bruder Martín (54) große Sorgen. Er lebt als einziger ihrer Geschwister noch in der argentinischen Heimat, während Bruder Juan (43) ein Kaffeehaus in Wien betreibt und Schwester Inés 2018 im Alter von nur 33 Jahren verstarb. Martín hatte in der Vergangenheit mit schweren Suchtproblemen zu kämpfen und litt lange Zeit darunter, stets im Schatten seiner berühmten Schwester zu stehen. In einem aktuellen Gespräch mit der argentinischen Zeitung La Nación ließ er nun durchblicken, wie sehr ihn die Zukunftsängste derzeit umtreiben. Für Königin Máxima bleibt die Sorge um ihre Liebsten damit ein ständiger Begleiter im royalen Alltag.

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