SPAR und JET weiten Testphase für Tankstellenshops aus

SPAR und JET erweitern ihre gemeinsame Testphase um einen Standort in Saalfelden. Der neue SPAR express-Shop bietet rund 1.500 Artikel zu Supermarktpreisen.

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Nach dem Start der gemeinsamen Testphase im April bauen SPAR und JET ihre Zusammenarbeit nun mit einem weiteren Teststandort auf Westösterreich aus. Mit dem SPAR express-Tankstellenshop an der JET-Tankstelle in Saalfelden (Salzburg) wird die Testphase gezielt erweitert, um zusätzliche Erfahrungen in unterschiedlichen Regionen und Standortlagen zu sammeln. "Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit JET die Testphase in Westösterreich zu erweitern. Damit entwickeln wir unsere ausgezeichnete Zusammenarbeit gezielt weiter und zeigen einmal mehr, wie moderner Einkauf mit SPAR express aussehen kann: preiswert, frisch, schnell, hochwertig und nah an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden", so SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch.

365 Tage im Jahr einkaufen zu Supermarktpreisen

JET und SPAR entwickeln die Tankstellenshops im Rahmen der gemeinsamen Testphase nun auch in Westösterreich konsequent weiter. An dem zusätzlichen Standort in Saalfelden erwartet Kund:innen auf rund 80 m² ein sorgfältig abgestimmtes Sortiment von rund 1.500 Artikeln wie im Supermarkt – und das von Montag bis Sonntag, inklusive aller Feiertage, mindestens von 6 bis 22 Uhr. "Qualität, Sauberkeit und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis sind für uns seit jeher gelebte Werte. Die bisherigen Erfahrungen aus der gemeinsamen Testphase mit SPAR sind eine wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung unseres Shopangebots. Mit einem zusätzlichen Teststandort in Westösterreich gewinnen wir weitere Erkenntnisse und freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit SPAR fortzusetzen", so JET Tankstellen Austria Geschäftsführer Erik Gille.

Modernes Ladenbild mit klarer Orientierung

PAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch sowie JET Tankstellen Austria GmbH Geschäftsführer Erik Gille freuen sich über den ersten gemeinsamen SPAR express-Tankstellenshop in Westösterreich. © www.neumayr.cc

Neben klassischen Produkten für den schnellen Einkauf liegt der Schwerpunkt insbesondere auf frischen Lebensmitteln, gekühlten Snacks sowie einer breiten Auswahl an Getränken. Das Sortiment setzt sich aus internationalen Markenartikeln und hunderten SPAR-Markenprodukten zusammen, für die die SPAR-Supermarktpreisgarantie gilt: Alle SPAR-Markenprodukte sowie Obst, Gemüse, Fleisch und frisch aufgebackenes Brot und Gebäck sind genauso günstig wie im SPAR-Supermarkt. Auch Artikel des täglichen Bedarfs sind in übersichtlicher Form verfügbar. Das Ladendesign der SPAR express-Tankstellenshops bei JET setzt auf eine helle, offene Gestaltung mit klaren Strukturen und hohen Regalen. Die Warengruppen sind übersichtlich angeordnet und ermöglichen einen schnellen und intuitiven Einkauf. Natürliche Materialien, moderne Beleuchtung und eine ansprechende Präsentation der Frischebereiche schaffen eine angenehme Atmosphäre, die sich deutlich von klassischen Tankstellenshops abhebt.

Die sechs SPAR express-Teststandorte von JET und SPAR